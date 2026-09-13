Пенсійний фонд України пояснив, куди подавати заяву на одноразову «Зимову підтримку» — 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026/27. Правила залежать від того, до якого переліку входить громада.

Грошова допомога в Україні напередодні опалювального сезону набуває нового повороту: Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, куди саме подавати заяву на «Зимову підтримку» — одноразову виплату 19 400 гривень. Вона передбачена для мешканців окремих громад на опалювальний сезон 2026/27.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026/27 року. Гроші передбачені для жителів визначених громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Правила подання заяви залежать від того, до якого з двох переліків входить громада. Якщо громада — у першому переліку, заяву можна подати одразу трьома способами: у сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП або через уповноважену посадову особу сільської, селищної чи міської ради.

Для жителів громад із другого переліку діє інший порядок. Тут заяву слід подавати безпосередньо до сільської, селищної або міської ради. Звернутися до сервісного центру ПФУ чи ЦНАПу в такому разі не можна.

На «Зимову підтримку» можуть претендувати насамперед уразливі категорії. Йдеться, зокрема, про людей з інвалідністю, отримувачів житлових субсидій, окремих видів допомоги сім'ям з дітьми та допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Заяви на виплату приймають до 30 жовтня 2026 року. ПФУ радить не відкладати оформлення на останні дні: варто заздалегідь перевірити, до якого переліку належить ваша громада, і підготувати документи.

Як подати заяву на «Зимову підтримку»

Алгоритм дій залежить від переліку, до якого входить громада:

Перший перелік — зверніться до сервісного центру ПФУ, ЦНАПу або до уповноваженої особи сільської/селищної/міської ради.

Другий перелік — заяву приймають лише в сільській, селищній або міській раді.

Точний перелік громад і свій статус можна уточнити в ПФУ або в місцевій раді. Дедлайн подання заяви — 30 жовтня 2026 року.

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