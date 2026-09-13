З 2026 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути частину грошей, сплачених за оренду житла. Розповідаємо, хто має право на податкову знижку, скільки можна отримати і як правильно подати декларацію.

Компенсації на житло для військових тепер стосуються і оренди — з початку 2026 року учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути частину грошей, які щомісяця віддають орендодавцю за квартиру. Для цього достатньо офіційно працювати, сплачувати податки із зарплати й самому оплачувати оренду, а потім — правильно подати декларацію.

Йдеться про податкову знижку на витрати за оренду житла, пояснили в Українському центрі захисту прав людини, передає Новини.LIVE. Право на неї учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни отримали завдяки змінам до Податкового кодексу України — вони запрацювали з 1 січня 2026 року за Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-ІХ.

Хто має право повернути гроші за оренду

Скористатися податковою знижкою можуть офіційно працевлаштовані громадяни, які отримують заробітну плату, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), і фактично оплачують оренду житла у відповідному звітному календарному році. Тобто гроші повертаються не «з повітря», а саме з уже сплаченого вами податку — у вигляді податкової знижки.

Водночас право на знижку виникає лише за двох умов. Сам платник податків та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення:

не володіють придатним для проживання житлом, розташованим за межами тимчасово окупованої території України;

не отримують бюджетних виплат, передбачених законодавством для компенсації витрат на проживання.

Скільки реально можна повернути

Розмір податкової знижки за календарний рік не може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного звітного року. Саме повернення розраховується за ставкою ПДФО 18%, і воно не може бути більшим за суму податку, яку людина фактично сплатила за той самий рік.

На прикладі це виглядає так. Учасник бойових дій отримує зарплату 30 000 грн на місяць. За рік його дохід — 360 000 грн, а утриманий ПДФО за ставкою 18% — 64 800 грн. Якщо оренда квартири коштує 15 000 грн на місяць, за 12 місяців на житло піде 180 000 грн. Розмір знижки: 180 000 × 18% = 32 400 грн. Оскільки ця сума менша за фактично сплачений податок (64 800 грн), людина може претендувати на повернення 32 400 грн.

Як оформити повернення грошей

Щоб отримати податкову знижку, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем податкового обліку. Декларацію за 2026 рік можна подати з 1 січня по 31 грудня 2027 року.

Які документи потрібні

До декларації слід додати пакет документів, що підтверджують право на знижку та фактичні витрати:

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

документи про оплату оренди — квитанції, чеки або платіжні доручення;

копію договору оренди житла;

копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Подати декларацію можна одним із трьох способів: особисто або через уповноважену особу до органу ДПС за місцем податкового обліку, надіслати документи поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення або скористатися Електронним кабінетом платника податків.

Після перевірки документів Державна податкова служба має повернути кошти протягом 60 днів. Гроші перераховуються на банківський рахунок, реквізити якого платник вказує в декларації.

Важливий нюанс: якщо не скористатися правом на податкову знижку за 2026 рік протягом 2027 року, повернути кошти саме за цей період згодом уже не вийде. Податкова знижка не переноситься на наступні роки.

Раніше Politeka повідомляла, компенсація за зруйноване житло для військових: як отримати виплату за неприватизовану квартиру.

Також Politeka повідомляла, компенсація за пошкоджене житло до 500 000 грн: як оформити для військових.

Як повідомляла Politeka, безкоштовне житло для ВПО у Харківській області: що робити переселенцям, якщо загрожують виселенням.