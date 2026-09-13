Подорожание продуктов в Киевской области продолжается — в сентябре средние розничные цены на муку, сахар, гречку, капусту, пшено и куриные яйца снова пошли вверх по сравнению с августом. Больше всего подорожали яйца и капуста.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается среди тем, которые волнуют жителей региона. В то же время в сентябре остро встал и вопрос подорожания продуктов в Киевской области: по данным сервиса Minfin, средние розничные цены на базовые продукты пошли вверх по сравнению с августом.

Заметнее всего выросли в цене куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 теперь в среднем стоит 69,55 грн, тогда как в августе среднемесячная цена составляла 57,12 грн — это плюс 12,43 грн к каждому десятку. Яйца «Ясенсвит» С1 (10 штук) подорожали с 59,49 грн до 74,75 грн.

Второе место по темпам роста — капуста. Молодая капуста подорожала с 23,90 грн за килограмм в августе до 37,56 грн сейчас, а белокочанная — с 22,53 грн до 26,42 грн.

Заметно прибавило и пшено: килограмм теперь стоит 58,20 грн против 53,10 грн в августе. Сахар кристаллический подорожал с 30,22 грн до 33,55 грн за килограмм.

Меньше, но тоже в плюсе, — мука и гречка. Пшеничная мука «Хуторок» (1 кг) в среднем стоит 36,72 грн против 35,88 грн месяцем ранее, а двухкилограммовая упаковка — 72,64 грн против 70,96 грн. Гречка стоит 76,20 грн против 74,63 грн за килограмм.

Где дешевле

Сервис Minfin собирает цены с полок крупных сетей. Так, в Novus муку «Хуторок» 1 кг можно найти за 34,93 грн, тогда как в Megamarket — уже за 38,50 грн. Самую дешевую гречку держит Metro — 65,90 грн за килограмм, а самую дорогую — Megamarket с ценой 99,00 грн.

Данные обновляются ежедневно по состоянию на 11 сентября, поэтому перед походом в магазин стоит проверить актуальные ценники в конкретной сети.

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