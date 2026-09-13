Реестр убытков (RD4U) уже принял почти 190 тысяч заявлений от пострадавших от российской агрессии, около 58 тысяч из них уже внесены. Рассказываем, как подать заявление через «Дию», какие категории ущерба учитываются и что делать, если нет всех документов.

Компенсация за разрушенное жилье в Украине — это лишь часть поддержки, на которую могут рассчитывать пострадавшие от войны. Параллельно работает международный Реестр убытков (RD4U), и эксперты советуют подать заявление уже сейчас, даже если выплаты начнутся значительно позже.

Что такое Реестр убытков и почему он не выплачивает деньги

Как объясняет издание «Фарватер.Схід», Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), создали в рамках Совета Европы. Генеральная Ассамблея ООН еще в ноябре 2022 года рекомендовала запустить международный механизм возмещения ущерба, а реестр стал одним из первых его шагов. Принимать заявления RD4U начал 2 апреля 2024 года.

Главное, что нужно понять: Реестр — это не фонд, который сегодня раздает деньги. Подача заявления фиксирует требование о возмещении, которое будут рассматривать в рамках будущего международного компенсационного механизма. Поэтому государственную программу «єВідновлення», судебную защиту и RD4U не стоит путать: на портале «Дия» прямо указано, что заявление в Реестр можно подать даже после получения компенсации за разрушенное или поврежденное жилье.

Сколько заявлений уже принято

Масштаб работы уже значительный. По данным Совета Европы от 3 сентября 2026 года, в Реестр подали почти 190 тысяч заявлений, из них около 58 тысяч уже внесены, а остальные находятся на рассмотрении. Заявления принимают по более чем 30 категориям ущерба, и планируется, что до конца сентября 2026 года откроют все предусмотренные категории.

Какой ущерб можно зафиксировать

Система категорий охватывает значительно больше, чем разрушенные квартиры и дома. В нее входят вынужденное перемещение внутри Украины и за границу, смерть или исчезновение близких, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, лишение свободы, принудительный труд, депортация, а также потеря жилья, оплачиваемой работы или контроля над недвижимостью на оккупированных территориях.

Важный момент: не стоит пытаться вместить весь ущерб в одно заявление. Если человек одновременно выехал из дома, потерял работу и доступ к имуществу, эти последствия относятся к разным категориям и требуют отдельных заявлений. Например, в разъяснениях по категории А3.6 прямо указано: утраченный доход следует заявлять в рамках другой категории.

Имущество на оккупированной территории: что важно знать

Для жителей Луганской области одной из самых актуальных является категория А3.6 — «Потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях». Для нее не обязательно доказывать, что дом или квартира физически уничтожены: основанием может быть сама невозможность пользоваться, продавать или передавать имущество без взаимодействия с оккупационными структурами.

RD4U приводит пример: если человек еще имел периодический доступ к своему имуществу, но потерял его после 24 февраля 2022 года, он может подать заявление о потере доступа или контроля. Если же есть доказательства физического разрушения, можно рассмотреть категории А3.1 или А3.2 — потеря контроля и уничтожение имущества являются разными видами ущерба.

Что делать, если нет всех документов

Отсутствие «идеального досье» не всегда является основанием отказываться от заявления. Требования к доказательствам зависят от категории, а перечень возможных подтверждений не исчерпывающий: судебные решения, документы об отказе во въезде, сообщения СМИ и даже письменные показания соседей или представителей. В разъяснениях RD4U отдельно указано: если нет подтверждений стоимости недвижимости или потери контроля, заявление все равно можно подать, предоставив как можно больше информации о том, что произошло.

Как подать заявление через «Дию»

RD4U принимает заявления в электронном виде через веб-портал «Дия». Для каждой открытой категории действует отдельная форма, а на сайте Реестра есть актуальный перечень категорий, правила, инструкции и ответы на частые вопросы. Подача заявления бесплатна, поэтому стоит остерегаться посредников, предлагающих платное «оформление международной компенсации».

Какие документы и доказательства сохранять

Документы лучше собирать заранее, не дожидаясь, пока откроется нужная форма. Ценными могут быть правоустанавливающие документы на недвижимость, старые договоры купли-продажи или дарения, документы о наследстве, техпаспорта, документы БТИ, фото и видео имущества до и после повреждения, медицинские справки, документы о работе и доходах, сведения о перемещении и контакты свидетелей. Целесообразно сделать цифровые копии и не хранить их на одном устройстве.

Что происходит после подачи заявления

После нажатия «Подать» файлы проходят техническую проверку, затем Секретариат RD4U проверяет заявление на соответствие критериям приемлемости. При необходимости заявителя могут попросить уточнить или дополнить информацию. Окончательное решение о внесении принимает Совет Реестра: заявление могут внести, вернуть на доработку, отклонить с возможностью повторной подачи после исправления или отклонить окончательно.

Фиксировать ущерб стоит уже сейчас: чем раньше подано заявление, тем больше шансов, что его успеют обработать до того, как заработает международный компенсационный механизм.

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