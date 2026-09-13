Реєстр збитків (RD4U) уже прийняв майже 190 тисяч заяв від постраждалих від російської агресії, близько 58 тисяч із них уже внесено. Розповідаємо, як подати заяву через «Дію», які категорії шкоди враховуються і що робити, якщо немає всіх документів.

Компенсація за зруйноване житло в Україні — це лише частина підтримки, на яку можуть розраховувати постраждалі від війни. Паралельно працює міжнародний Реєстр збитків (RD4U), і експерти радять подати заяву вже зараз, навіть якщо виплати почнуться значно пізніше.

Що таке Реєстр збитків і чому він не виплачує гроші

Як пояснює видання «Фарватер.Схід», Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), створили в межах Ради Європи. Генеральна Асамблея ООН ще в листопаді 2022 року рекомендувала запустити міжнародний механізм відшкодування шкоди, а реєстр став одним із перших його кроків. Приймати заяви RD4U почав 2 квітня 2024 року.

Головне, що варто зрозуміти: Реєстр — це не фонд, який сьогодні роздає гроші. Подання заяви фіксує вимогу про відшкодування, яку розглядатимуть у межах майбутнього міжнародного компенсаційного механізму. Тому державну програму «єВідновлення», судовий захист і RD4U не варто плутати: на порталі «Дія» прямо зазначено, що заяву до Реєстру можна подати навіть після отримання компенсації за знищене чи пошкоджене житло.

Скільки заяв уже прийнято

Масштаб роботи вже значний. За даними Ради Європи від 3 вересня 2026 року, до Реєстру подали майже 190 тисяч заяв, із них близько 58 тисяч уже внесено, а решта перебуває на розгляді. Заяви приймають за понад 30 категоріями шкоди, і планується, що до кінця вересня 2026 року відкриють усі передбачені категорії.

Яку шкоду можна зафіксувати

Система категорій охоплює значно більше, ніж зруйновані квартири та будинки. До неї входять вимушене переміщення всередині України та за кордон, смерть або зникнення близьких, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, позбавлення волі, примусова праця, депортація, а також втрата житла, оплачуваної роботи чи контролю над нерухомістю на окупованих територіях.

Важливий момент: не варто намагатися вмістити всю шкоду в одну заяву. Якщо людина одночасно виїхала з дому, втратила роботу й доступ до майна, ці наслідки належать до різних категорій і потребують окремих заяв. Наприклад, у роз'ясненнях щодо категорії А3.6 прямо вказано: втрачений дохід слід заявляти в межах іншої категорії.

Майно на окупованій території: що важливо знати

Для жителів Луганської області однією з найактуальніших є категорія А3.6 — «Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях». Для неї не обов'язково доводити, що будинок чи квартира фізично знищені: підставою може бути сама неможливість користуватися, продавати чи передавати майно без взаємодії з окупаційними структурами.

RD4U наводить приклад: якщо людина ще мала періодичний доступ до свого майна, але втратила його після 24 лютого 2022 року, вона може подати заяву про втрату доступу або контролю. Якщо ж є докази фізичного руйнування, можна розглянути категорії А3.1 або А3.2 — втрата контролю і знищення майна є різними видами шкоди.

Що робити, якщо немає всіх документів

Відсутність «ідеального досьє» не завжди є підставою відмовлятися від заяви. Вимоги до доказів залежать від категорії, а перелік можливих підтверджень не вичерпний: судові рішення, документи про відмову у в'їзді, повідомлення ЗМІ і навіть письмові свідчення сусідів чи представників. У роз'ясненнях RD4U окремо зазначено: якщо немає підтверджень вартості нерухомості чи втрати контролю, заяву все одно можна подати, надавши якомога більше інформації про те, що сталося.

Як подати заяву через «Дію»

RD4U приймає заяви в електронному вигляді через вебпортал «Дія». Для кожної відкритої категорії діє окрема форма, а на сайті Реєстру є актуальний перелік категорій, правила, інструкції та відповіді на часті запитання. Подання заяви безоплатне, тому варто остерігатися посередників, які пропонують платне «оформлення міжнародної компенсації».

Які документи та докази зберігати

Документи краще збирати заздалегідь, не чекаючи, поки відкриється потрібна форма. Цінними можуть бути правовстановлювальні документи на нерухомість, старі договори купівлі-продажу чи дарування, документи про спадщину, техпаспорти, документи БТІ, фото та відео майна до і після пошкодження, медичні довідки, документи про роботу й доходи, відомості про переміщення та контакти свідків. Доцільно зробити цифрові копії і не зберігати їх на одному пристрої.

Що відбувається після подання заяви

Після натискання «Подати» файли проходять технічну перевірку, далі Секретаріат RD4U перевіряє заяву на відповідність критеріям прийнятності. За необхідності заявника можуть попросити уточнити чи доповнити інформацію. Остаточне рішення про внесення ухвалює Рада Реєстру: заяву можуть внести, повернути на доопрацювання, відхилити з можливістю повторного подання після виправлення або відхилити остаточно.

Фіксувати шкоду має сенс уже зараз: чим раніше подано заяву, тим більше шансів, що її встигнуть опрацювати до того, як запрацює міжнародний компенсаційний механізм.

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