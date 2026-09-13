Свинина в духовке с овощами — быстрый ужин на одном противне, который готовится всего за 30 минут. Неожиданный ингредиент в маринаде делает мясо нежным и сочным.

Рецепт куриного филе в духовке мы уже публиковали — а свинина в духовке готовится ещё проще. Достаточно нарезать вырезку кубиками, смазать её простым маринадом и запечь на одном противне вместе с овощами. Весь ужин укладывается примерно в 30 минут.

Секрет сочности — обычный майонез. Он покрывает кусочки мяса тонкой плёнкой, удерживает влагу внутри, а с копчёной паприкой даёт лёгкий «дымный» аромат, будто блюдо готовилось на гриле, а не в духовке.

Ингредиенты для свинины в духовке

Для мяса:

свиная вырезка — 1 шт. (примерно 500–600 г), желательно уже замаринованная с чесноком и чёрным перцем;

майонез — 2 ст. ложки;

копчёная паприка — 1 ч. ложка;

соль — 1 ч. ложка.

Для овощей:

болгарский перец разных цветов — 3 шт., нарезанный кубиками по 2,5 см (примерно 3 стакана);

брюссельская капуста — 1 стакан, крупные кочанчики разрежьте пополам;

спаржа — 1,5 стакана, нарезанная на кусочки 5–7 см;

растительное масло — 2 ст. ложки;

копчёная паприка — 0,5 ч. ложки;

чёрный молотый перец — 0,5 ч. ложки;

соль — 1 ч. ложка.

Как приготовить свинину в духовке: пошагово

Шаг 1. Разогрейте духовку до 230 °C. Застелите противень фольгой или пергаментом, чтобы ничего не прилипало.

Шаг 2. Вырезку разрежьте вдоль на 3 длинные полоски, затем поперёк — на кубики размером примерно 2,5 см.

Шаг 3. Выложите кусочки свинины в миску, добавьте 2 столовые ложки майонеза, чайную ложку копчёной паприки и чайную ложку соли. Перемешайте, чтобы мясо равномерно покрылось маринадом.

Шаг 4. Выложите свинину на противень и запекайте 10 минут в разогретой духовке.

Шаг 5. В той же миске соедините болгарский перец, брюссельскую капусту, спаржу, масло, копчёную паприку, чёрный перец и соль. Перемешайте.

Шаг 6. Через 10 минут достаньте противень, сдвиньте мясо на одну сторону, а на свободную часть выложите овощи.

Шаг 7. Верните противень в духовку и запекайте ещё 10–13 минут.

Шаг 8. Если любите овощи с лёгкой корочкой, запекайте их всего 5–6 минут, затем включите режим гриля ещё на 4–5 минут. Следите за противнем — в режиме гриля блюдо может быстро подгореть.

Шаг 9. Переложите свинину с овощами на тарелку и подавайте горячими.

Вкуснее всего это блюдо сразу после запекания. Вместо овощей к мясу отлично подойдут картофельное пюре или отварная киноа. Остатки храните в холодильнике не дольше 1–2 дней.

Рецепт адаптирован из Let the Baking Begin.

Ранее Politeka сообщала, рецепт домашней колбасы: одна простая хитрость делает её сочной и ароматной.

Также Politeka писала, рецепт голубцов в томатном соусе: секрет, о котором мало кто знает.

Как сообщала Politeka, рецепт нежных фрикаделек в томатном соусе: секрет, который делает их особенно сочными.