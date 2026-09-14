Через нові російські удари по енергетиці зранку 14 вересня знеструмлені споживачі щонайменше у чотирьох областях. У Миколаївській області світло зникало через негоду.

Відключення води у Сумах 14 вересня пройшли паралельно з новими знеструмленнями в країні. Вранці 14 вересня НЕК «Укренерго» повідомило про споживачів, які залишилися без електропостачання через російські обстріли цивільної енергетичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про ситуацію в енергосистемі компанія розповіла у Facebook. «Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів — на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях», — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що там, де дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам, однак точних термінів відновлення поки не називають.

Миколаївщина постраждала через негоду

Окремо в компанії зазначили, що в Миколаївській області знеструмлення виникли через сильний дощ та грози, а не внаслідок обстрілів. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Споживання електрики станом на 9:30 понеділка на 2% перевищує рівень попереднього робочого дня — 11 вересня. Причиною фахівці називають хмарну погоду в більшості областей, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Як знизити навантаження ввечері

Укренерго радить українцям обмежити використання потужних електроприладів у період з 18:00 до 22:00. Це допомагає зменшити навантаження на мережу у найскладніші вечірні години. Водночас застосування графіків відключення світла 14 вересня в Україні не прогнозується.

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