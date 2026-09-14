Із 14 вересня приміські поїзди на напрямку Люботин – Суми знову курсують за повним маршрутом і зупиняються на всіх проміжних станціях. Публікуємо розклад чотирьох рейсів.

Сполучення поїздів на Сумщині повернулося до повного маршруту — із 14 вересня приміські рейси на напрямку Люботин – Суми знову курсують за звичним графіком та зупиняються на всіх проміжних станціях.

Розклад чотирьох рейсів Суми – Люботин

Про відновлення повного маршруту повідомило місцеве видання Кордон.Медіа. Щодня на маршруті курсують чотири приміські поїзди:

№6001 Кириківка – Суми: 05:13 – 07:40;

№6002 Суми – Люботин: 08:10 – 12:50;

№6003 Люботин – Суми: 12:30 – 17:20;

№6004 Суми – Люботин: 17:35 – 22:14.

Усі рейси зупинятимуться на проміжних станціях, тож пасажири зможуть сісти чи вийти на своїй зупинці так само, як і до запровадження обмежень.

Чому рух обмежували

Раніше «Укрзалізниця» обмежила рух окремих поїздів до станції «Суми» через безпекову ситуацію, зокрема на конотопському напрямку. Це сталося після двох влучань ворожих дронів по локомотивах поблизу Сум. Після однієї з цих атак у лікарні померли дві поранені жінки.

Частина рейсів і досі їде лише до Конотопа, а далі пасажирів до Сум перевозять автобусами. Від Сум до столиці й далі залізницею можна їхати від станції «Конотоп», куди сумчанам доводиться добиратися самостійно.

Що варто знати пасажирам

Повноцінне сполучення на цьому напрямку планують відновити після стабілізації ситуації, однак точної дати наразі немає. Актуальний графік перед поїздкою радимо перевіряти на офіційних ресурсах «Укрзалізниці», оскільки через безпекові фактори час відправлення може уточнюватися.

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