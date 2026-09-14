Млинці з сиром — ніжна й ситна страва, яку часто готують на свята; цей рецепт підкаже, як замісити тонке еластичне тісто та приготувати кремову сирну начинку з чорничним соусом.

Рецепт млинців на молоці ми вже публікували — а млинці з сиром потребують особливої уваги до начинки й тіста. Це класична святкова страва, яку називають налисниками: тонкі млинці згортають із кремовою сирною начинкою, запікають під маслом і подають із чорничним соусом.

Інгредієнти для млинців з сиром

На 20 млинців знадобиться:

240 мл теплого молока (для спеціальної млинниці; для звичайної сковороди — 720 мл);

3–4 яйця;

150 г пшеничного борошна (1 склянка);

2 ст. л. розтопленого вершкового масла;

1/4 ч. л. солі.

Для начинки:

340 г кисломолочного (домашнього) сиру або рикоти;

60 г м'якого вершкового сиру;

50 г цукру (1/4 склянки);

1 ч. л. ванільного екстракту.

Для чорничного соусу:

приблизно 300 г свіжої або замороженої чорниці (2 склянки);

80 мл води (1/3 склянки);

65 г цукру (1/3 склянки);

1,5 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

2 ст. л. води.

Для запікання: 2–4 ст. л. тертого вершкового масла.

Як приготувати млинці з сиром: покроково

Зробіть чорничний соус. У сотейник покладіть чорницю, влийте 80 мл води та всипте цукор. На середньому вогні доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 1–2 хвилини, поки ягоди трохи розм'якнуть. Окремо змішайте кукурудзяний крохмаль із 2 ст. л. води, влийте до ягід, перемішайте вінчиком і знову доведіть до кипіння. Варіть 3–4 хвилини, постійно помішуючи, зніміть з вогню, остудіть до кімнатної температури й поставте в холодильник до подачі.

Замісіть тісто. Міксером на середній швидкості збийте яйця з борошном і сіллю до однорідності — маса вийде густою. Потроху, по 1/4 склянки, вливайте тепле молоко, щоразу повністю вмішуючи його, перш ніж додавати наступну порцію. Наприкінці додайте розтоплене вершкове масло й вимішайте до гладкості. Щоб млинці не рвалися, дайте тісту відпочити 30–60 хвилин.

Обсмажте млинці. Якщо маєте спеціальну млинницю: налийте тісто в широку неглибоку посудину, вмочіть розігріту поверхню й смажте 30–40 секунд, поки зверху не зникнуть вологі плями. На звичайній сковороді діаметром близько 20 см вилийте тонкий шар тіста, щоб воно вкрило дно, смажте на середньому вогні, акуратно переверніть і готуйте з іншого боку ще 1 хвилину. Повторюйте, поки тісто не закінчиться.

Приготуйте начинку. У мисці з'єднайте кисломолочний сир, м'який вершковий сир, цукор і ванільний екстракт, перемішайте до однорідності.

Сформуйте налисники. Покладіть стопку млинців підсмаженим боком донизу. На середину кожного викладіть приблизно столову ложку начинки, розрівняйте вздовж середньої третини. Загорніть правий край до центру, потім лівий і закрутіть рулетиком.

Запечіть. Викладіть згорнуті налисники в скляну форму для запікання, між шарами натріть трохи вершкового масла. Випікайте в розігрітій до 175 °C духовці близько 30 хвилин, поки млинці добре прогріються.

Подайте. Викладіть по 2–3 налисники на тарілку та полийте чорничним соусом. Замість чорниці можна взяти будь-які ягоди, а до гарячих налисників також пасують варення, мед, згущене молоко або карамель.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт млинців з м'ясом і грибами.

Також Politeka писала, як приготувати ідеальне тісто, щоб млинці не рвалися.

Як повідомляла Politeka, рецепт ніжних млинців на молоці.