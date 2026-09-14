Відстрочка від мобілізації має відображатися в застосунку «Резерв+», але трапляються випадки, коли актуального статусу там немає — попри наявні документи на руках. Юристи пояснили, чи можуть у такій ситуації мобілізувати та як швидко виправити помилку в реєстрі.

Відстрочка від мобілізації в застосунку «Резерв+» подекуди не відображається попри дійсні документи — і тоді людину можуть викликати до ТЦК для уточнення даних. Юристи пояснили, чи законно в такому разі примусово мобілізувати військовозобов'язаного.

Відстрочка має показуватися в застосунку «Резерв+» разом з актуальним статусом. Якщо документи про неї є на руках, а в застосунку запису немає, це означає, що оператор ТЦК не вніс дані до реєстру, пояснювала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко. У такому разі слід звернутися до служби підтримки.

Окремо фахівці нагадують, що відстрочка може надаватися й автоматично. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони: людина отримує сповіщення в «Резерв+», а після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» бачить нову дату дії відстрочки.

Військовий адвокат Євген Філіпець пояснив, що коли відстрочка оформлена належним чином, є чинною та відображається в облікових даних, підстав примусово мобілізувати немає. Водночас якщо між відстрочками виник розрив у часі або людина мала право, але не оформила його вчасно, така мобілізація може вважатися законною.

Що робити, якщо відстрочки немає у «Резерв+»

Адвокатка Дар'я Тарасенко у коментарі «24 Каналу» радить три способи виправити ситуацію:

звернутися до ТЦК особисто;

подати письмове звернення до ТЦК та СП поштою — строк розгляду становить 30 днів;

діяти через адвоката — у цьому випадку строк звернення становить 5 робочих днів.

Нагадаємо, уряд ухвалив зміни щодо відстрочок: тепер подання нової заяви не зупиняє дію вже чинної відстрочки.

Раніше Politeka повідомляла, хто з педагогів у Житомирській області може оформити відстрочку через «Резерв+».

Також Politeka повідомляла, чи можна скасувати статус резервіста, який масово присвоїли студентам.