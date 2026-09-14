У столичних супермаркетах стрімко зникають напої Coca-Cola: з полиць зникли тоніки, соки RICH і майже вся кола. Причиною називають влучання у завод компанії під Києвом.

Дефіцит продуктів у Київській області набув нового виміру — у столичних супермаркетах стрімко зникають напої Coca-Cola, Fanta, Sprite та соки RICH. Причиною називають перебої з постачанням після влучання у завод компанії біля Києва.

Як повідомляє «Інформатор», кореспондент видання обійшов магазини кількох мереж і зафіксував, що асортимент напоїв від Coca-Cola Beverages Ukraine відчутно зменшився. Насамперед із прилавків зникли тоніки Schweppes, соки RICH та частина енергетиків.

Що зникло з полиць у різних мережах

У «Сільпо» поблизу станції метро «Героїв Дніпра» в Оболонському районі звичних соків Sandora та RICH не було зовсім — полиці представляли переважно ТМ Galicia, трохи Biola та «Джусік». Замість широкого ряду газованих напоїв стояли лише кілька банок ванільної та вишневої коли по 54 гривні.

У «Велмарті» замість Coca-Cola прилавки заставили місцевим брендом Cola та аналогами цитрусового напою й тоніків. А ось у VARUS колу представляв головний конкурент — Pepsi-Cola; збереглися соки Jaffa, Sandora, «Садочок» і «Наш Сік», однак соку RICH не було й там.

Водночас у METRO, «Ашані» на Почайній та «Сільпо» на Дарниці напої Coca-Cola були представлені в тій чи іншій варіації. В одному з «Сільпо» на Харківському шосе пляшки не виставили на полиці, а склали в торговельному залі просто на палетах — після руйнування розподільчих центрів мережі так раціонально використовують наявні площі.

Що сталося із заводом

Нагадаємо, 3 вересня 2026 року російські війська завдали удару по виробництву Coca-Cola у Великій Димерці Київської області. За даними місцевих медіа, були пошкоджені виробничі потужності компанії та спалахнула пожежа.

Згодом компанія «Кока-Кола Беверіджез Україна ЛТД» підтвердила, що безпілотник пошкодив її виробничий об'єкт у Великій Димерці. У компанії наголосили, що всі працівники заводу в безпеці й не постраждали, а остаточний масштаб пошкоджень поки оцінюють разом із профільними органами влади.

Що робити, якщо улюбленого напою немає на полиці

Панікувати не варто: виробництво не зупинено повністю, а дефіцит пов'язаний насамперед із перебоями в постачанні. Поки триває оцінка наслідків атаки, на полицях лишаються аналоги — Pepsi-Cola, місцеві бренди коли та українські соки Galicia, Biola, «Садочок» і «Наш Сік». Якщо потрібен саме напій Coca-Cola, варто зазирнути до більших гіпермаркетів — METRO, «Ашан» чи «Сільпо» на Дарниці, де товар ще був у наявності.

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