Нові надбавки та доплати для вчителів запрацювали в Україні — Кабмін затвердив нову систему оплати праці педагогів, яка відв'язує посадові оклади від Єдиної тарифної сітки.

Зарплати вчителів знову змінилися на рівні всієї України: Кабінет Міністрів затвердив нову систему оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, яка почала діяти з 1 вересня 2026 року. Відповідні норми закріплені постановою Кабміну від 31.08.2026 № 1078.

Головна зміна: посадові оклади педагогів тепер розраховують не за Єдиною тарифною сіткою, а через множення базової величини 28 885 гривень на спеціальний коефіцієнт, що відрізняється для кожної посади.

Які оклади тепер у вчителів

Для вчителів усіх спеціальностей, викладачів, вихователів, логопедів, методистів, музичних керівників, соціальних педагогів і практичних психологів коефіцієнт прив'язаний до кваліфікаційної категорії:

спеціаліст без категорії — коефіцієнт 0,48, оклад 13 865 грн;

спеціаліст другої категорії — 0,49, оклад 14 154 грн;

спеціаліст першої категорії — 0,51, оклад 14 731 грн;

спеціаліст вищої категорії — 0,52, оклад 15 020 грн.

Це саме посадові оклади (ставки). Підвищення, доплати та надбавки нараховуються за окремими правилами від уже підвищеного окладу.

Надбавки та доплати для вчителів шкіл

Окрема приємна новина для шкільних педагогів: з 1 вересня їм встановлюється надбавка в розмірі не менше 20% на весь обсяг навчального навантаження та педагогічної діяльності. Крім того, зберігаються всі звичні доплати: за почесне звання «народний» — 40%, «заслужений» — 20%; за знання європейської мови — 10%, східної чи угро-фінської — 15%, двох і більше мов — 25%; за високі досягнення у праці — до 50%; за роботу в нічний час — до 40% годинної ставки.

Педагогам, які працюють у прифронтових і прикордонних громадах в очній або змішаній формі, зберігається щомісячна надбавка 2600 гривень за роботу в несприятливих умовах.

Техніка оплати зміниться з 2027 року

Нові ставки погодинної оплати за проведення занять почнуть застосовуватися з 1 січня 2027 року — їх так само розраховуватимуть виходячи з базової величини 28 885 гривень. Важлива гарантія: якщо через нову систему зарплата працівника без премій стане меншою, йому виплатять різницю між попереднім і новим розмірами.

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