Зарплати вчителів знову змінилися на рівні всієї України: Кабінет Міністрів затвердив нову систему оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, яка почала діяти з 1 вересня 2026 року. Відповідні норми закріплені постановою Кабміну від 31.08.2026 № 1078.

Головна зміна: посадові оклади педагогів тепер розраховують не за Єдиною тарифною сіткою, а через множення базової величини 28 885 гривень на спеціальний коефіцієнт, що відрізняється для кожної посади.

Які оклади тепер у вчителів

Для вчителів усіх спеціальностей, викладачів, вихователів, логопедів, методистів, музичних керівників, соціальних педагогів і практичних психологів коефіцієнт прив'язаний до кваліфікаційної категорії:

  • спеціаліст без категорії — коефіцієнт 0,48, оклад 13 865 грн;
  • спеціаліст другої категорії — 0,49, оклад 14 154 грн;
  • спеціаліст першої категорії — 0,51, оклад 14 731 грн;
  • спеціаліст вищої категорії — 0,52, оклад 15 020 грн.

Це саме посадові оклади (ставки). Підвищення, доплати та надбавки нараховуються за окремими правилами від уже підвищеного окладу.

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Надбавки та доплати для вчителів шкіл

Окрема приємна новина для шкільних педагогів: з 1 вересня їм встановлюється надбавка в розмірі не менше 20% на весь обсяг навчального навантаження та педагогічної діяльності. Крім того, зберігаються всі звичні доплати: за почесне звання «народний» — 40%, «заслужений» — 20%; за знання європейської мови — 10%, східної чи угро-фінської — 15%, двох і більше мов — 25%; за високі досягнення у праці — до 50%; за роботу в нічний час — до 40% годинної ставки.

Педагогам, які працюють у прифронтових і прикордонних громадах в очній або змішаній формі, зберігається щомісячна надбавка 2600 гривень за роботу в несприятливих умовах.

Техніка оплати зміниться з 2027 року

Нові ставки погодинної оплати за проведення занять почнуть застосовуватися з 1 січня 2027 року — їх так само розраховуватимуть виходячи з базової величини 28 885 гривень. Важлива гарантія: якщо через нову систему зарплата працівника без премій стане меншою, йому виплатять різницю між попереднім і новим розмірами.

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