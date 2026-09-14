Новые надбавки и доплаты для учителей заработали в Украине — Кабмин утвердил новую систему оплаты труда педагогов, которая отвязывает должностные оклады от Единой тарифной сетки.

Зарплаты учителей снова изменились на уровне всей Украины: Кабинет Министров утвердил новую систему оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников, которая начала действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующие нормы закреплены постановлением Кабмина от 31.08.2026 № 1078.

Главное изменение: должностные оклады педагогов теперь рассчитывают не по Единой тарифной сетке, а через умножение базовой величины 28 885 гривень на специальный коэффициент, который отличается для каждой должности.

Какие оклады теперь у учителей

Для учителей всех специальностей, преподавателей, воспитателей, логопедов, методистов, музыкальных руководителей, социальных педагогов и практических психологов коэффициент привязан к квалификационной категории:

специалист без категории — коэффициент 0,48, оклад 13 865 грн;

специалист второй категории — 0,49, оклад 14 154 грн;

специалист первой категории — 0,51, оклад 14 731 грн;

специалист высшей категории — 0,52, оклад 15 020 грн.

Это именно должностные оклады (ставки). Повышения, доплаты и надбавки начисляются по отдельным правилам от уже повышенного оклада.

Надбавки и доплаты для учителей школ

Отдельная новость для школьных педагогов: с 1 сентября им устанавливается надбавка в размере не менее 20% на весь объем учебной нагрузки и педагогической деятельности. Кроме того, сохраняются привычные доплаты: за почётное звание «народный» — 40%, «заслуженный» — 20%; за знание европейского языка — 10%, восточной либо угро-финской — 15%, двух и более языков — 25%; за высокие достижения в труде — до 50%; за работу в ночное время — до 40% почасовой ставки.

Педагогам, которые работают в прифронтовых и приграничных громадах очной или смешанной форме, сохраняется ежемесячная надбавка 2600 гривен за работу в неблагоприятных условиях.

Почасовая оплата изменится с 2027 года

Новые ставки почасовой оплаты за проведение занятий начнут применяться с 1 января 2027 года — их также будут рассчитывать исходя из базовой величины 28 885 гривень. Важная гарантия: если из-за новой системы зарплата работника без премий станет меньше, ему выплатят разницу между прежним и новым размерами.

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