Киевстар отключает номера абонентов предоплаченной связи, которые в течение года не пополняют счет и не оплачивают тариф. Оператор объяснил, при каких условиях номер окончательно деактивируют и как его сохранить.

Киевстар отключил 3G по всей Украине и теперь напомнил о правилах действия мобильных номеров. Киевстар отключает номера абонентов предоплаченной связи, которые длительное время не пополняют счет. Общий срок действия номера составляет 365 дней, и если за это время не будет ни одного платежа, номер могут окончательно деактивировать.

Правила предусматривают разделение годового срока на два периода. Первый — активный, он длится 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В течение этого времени абонент без ограничений пользуется звонками, мобильным интернетом и SMS.

Второй период — остановленный, он длится 91 день. Когда активная фаза завершается, номер переходит в остановленное состояние: абонент может только пополнять счет и звонить на сервисные номера оператора, а основные услуги связи ограничиваются.

Как вернуть номер в рабочее состояние

Чтобы возобновить действие номера, находящегося в остановленном состоянии, достаточно пополнить счет на сумму не менее 30 гривен одним платежом. Альтернативный вариант — оплатить основной пакет услуг: на четыре недели, на месяц или воспользоваться дневным пакетом.

Если в течение всего срока действия номера пополнение так и не произойдет, Киевстар отключает номер окончательно и возвращает его в повторную продажу. То есть абонент рискует навсегда потерять не только связь, но и номер, к которому привязаны банковские сервисы, мессенджеры и учетные записи.

Абонентам советуют регулярно контролировать состояние счета и своевременно пополнять его, чтобы не потерять номер. Особенно это важно для тех, кто использует предоплаченные SIM-карты как резервные или пользуется ими редко.

Ранее Politeka сообщала, киевстар отключает номер после года без оплаты: как сохранить связь.