Адвокатка Дина Дрижакова пояснила, чому статус «Призовник» у застосунку «Резерв+» не дає імунітету від мобілізації та що змінюється для чоловіка одразу після 25-річчя.

Військовий облік і статус у "Резерв+" часто сприймають як гарантію безпеки — але для чоловіків 23–25 років статус «Призовник» у застосунку не означає імунітету від мобілізації. Про це попереджає адвокатка, керівниця юридичної компанії Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Багато молодих людей помилково вважають: поки у «Резерв+» відображається статус «Призовник», їх не можуть мобілізувати. Однак аналіз законодавства та судової практики свідчить про протилежне.

Згідно зі ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», досягнення 25-річного віку — це самостійна, пряма й автоматична підстава для набуття статусу військовозобов'язаного. Інакше кажучи, жодних додаткових рішень ТЦК для цього не потрібно.

Чому статус у "Резерв+" нічого не гарантує

«Резерв+» і реєстр «Оберіг» — це лише інформаційно-комунікаційні системи. Затримка оновлення даних або технічна затримка відображення зміни статусу не скасовує імперативної вимоги закону. Як наголошує адвокатка, електронний документ не є джерелом права.

Окрема «сіра зона» виникає із бронюванням. Призовника до 25 років неможливо забронювати через «Дію», адже економічне бронювання передбачене лише для військовозобов'язаних. А вже в день 25-річчя, коли людина юридично стає військовозобов'язаною, ТЦК та СП можуть провести мобілізаційні заходи швидше, ніж роботодавець встигне подати заявку на бронювання.

Що робити до і після 25 років

Дина Дрижакова радить не покладатися на затримку статусу в «Резерв+». Якщо чоловікові виповнилося 25 років, він є військовозобов'язаним юридично з моменту настання дати народження, навіть якщо вранці застосунок ще показує «Призовник». ТЦК та СП керуються паспортними даними і фактичним віком, тож виграти суд лише на підставі «статус змінився о 15:00, а зупинили о 9:00» неможливо — це підтверджує практика Харківського окружного адміністративного суду.

Підстави для відстрочки чи бронювання варто готувати заздалегідь. Здобувачам освіти слід переконатися, що відомості про послідовний рівень освіти внесені до ЄДЕБО і відображаються в електронних реєстрах ще до 25-річчя. Працівникам критичних підприємств роботодавець має заздалегідь спланувати переведення на облік військовозобов'язаних і подання списків на бронювання, а не залишати це на перший робочий день після дня народження.

Також юристка наголошує: сам факт укладення трудового договору, контракту чи прийняття на службу цивільного захисту до 25 років не створює автоматичного імунітету від призову, якщо по людині належно не оформлена відстрочка чи бронювання в порядку, визначеному постановами Кабміну.

Як уникнути «сірої зони»

Регулярно оновлюйте персональні дані через «Резерв+» і перевіряйте «Оберіг» на наявність помилкових статусів — наприклад, безпідставного перебування в розшуку.

Пам'ятайте: з 25 років з'являється обов'язок пройти ВЛК за направленням і мати актуальний військово-обліковий документ.

Юридична обізнаність і своєчасна підготовка документів — єдиний дієвий захист від потрапляння у «сіру зону», підсумовує Дина Дрижакова.

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