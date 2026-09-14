Окремі категорії українців можуть отримати пенсію, не чекаючи 60 років. У Пенсійному фонді пояснили, який страховий стаж і які документи потрібні для дострокового виходу на пенсію.

Пенсія при 15 роках страхового стажу в Україні нараховується за окремими правилами, однак частина громадян може вийти на заслужений відпочинок ще раніше 60 років. Як повідомляє Пенсійний фонд України, для дострокового призначення виплат потрібні не лише належний страховий стаж, а й підтверджені законом підстави.

За наявності необхідного страхового та пільгового стажу окремі категорії українців можуть отримувати пенсію до досягнення загальновстановленого віку. Для цього до Пенсійного фонду подають пакет документів, який підтверджує право на дострокове призначення виплат.

Хто може вийти на пенсію раніше 60 років

Право на дострокову пенсію, зокрема, мають:

жінки, які виховали п'ятьох і більше дітей, — з 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу;

матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей — за визначених законом умов;

люди з інвалідністю по зору I групи та люди з інвалідністю з дитинства I групи — чоловіки з 50 років, жінки з 40 років за необхідного стажу;

люди з гіпофізарним нанізмом та диспропорційні карлики — чоловіки з 45 років, жінки з 40 років за наявності відповідного стажу;

окремі військовослужбовці, ветерани та інші захисники України, визначені законом;

працівники, звільнені через скорочення, ліквідацію чи реорганізацію підприємства, якщо до пенсійного віку їм залишилося не більше півтора року та виконані інші умови.

Також право на дострокову пенсію в окремих випадках виникає у членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців та інших захисників України.

Як оформити дострокову пенсію

Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал ПФУ. Основний перелік документів — паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), підтвердження страхового стажу, а також документи, що підтверджують право на дострокову пенсію. Їхній склад залежить від конкретної підстави.

Пенсійний фонд має ухвалити рішення протягом 10 днів після отримання заяви та всіх необхідних документів. Якщо потрібна додаткова перевірка, цей строк можуть продовжити ще максимум на 15 днів.

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти пенсія за вислугу років, проте право на неї мають лише визначені категорії працівників за наявності спеціального стажу. Працюючі пенсіонери також можуть звернутися до ПФУ за перерахунком виплат самостійно після набуття необхідного страхового стажу, не чекаючи щорічного квітневого автоматичного перерахунку.

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