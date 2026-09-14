Отдельные категории украинцев могут получить пенсию, не дожидаясь 60 лет. В Пенсионном фонде объяснили, какой страховой стаж и какие документы нужны для досрочного выхода на пенсию.

Пенсия при 15 годах страхового стажа в Украине начисляется по отдельным правилам, однако часть граждан может выйти на заслуженный отдых еще раньше 60 лет. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, для досрочного назначения выплат нужен не только надлежащий страховой стаж, но и подтвержденные законом основания.

При наличии необходимого страхового и льготного стажа отдельные категории украинцев могут получать пенсию до достижения общеустановленного возраста. Для этого в Пенсионный фонд подают пакет документов, подтверждающий право на досрочное назначение выплат.

Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет

Право на досрочную пенсию, в частности, имеют:

женщины, воспитавшие пять и более детей, — с 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

матери детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных детей — при определенных законом условиях;

люди с инвалидностью по зрению I группы и люди с инвалидностью с детства I группы — мужчины с 50 лет, женщины с 40 лет при необходимом стаже;

люди с гипофизарным нанизмом и непропорциональные карлики — мужчины с 45 лет, женщины с 40 лет при наличии соответствующего стажа;

отдельные военнослужащие, ветераны и другие защитники Украины, определенные законом;

работники, уволенные из-за сокращения, ликвидации или реорганизации предприятия, если до пенсионного возраста им осталось не более полутора лет и выполнены другие условия.

Также право на досрочную пенсию в отдельных случаях возникает у членов семей погибших или умерших военнослужащих и других защитников Украины.

Как оформить досрочную пенсию

Заявление можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн через вебпортал ПФУ. Основной перечень документов — паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), подтверждение страхового стажа, а также документы, подтверждающие право на досрочную пенсию. Их состав зависит от конкретного основания.

Пенсионный фонд должен принять решение в течение 10 дней после получения заявления и всех необходимых документов. Если нужна дополнительная проверка, этот срок могут продлить еще максимум на 15 дней.

Напомним, в Украине продолжает действовать пенсия за выслугу лет, однако право на нее имеют только определенные категории работников при наличии специального стажа. Работающие пенсионеры также могут обратиться в ПФУ за перерасчетом выплат самостоятельно после приобретения необходимого страхового стажа, не дожидаясь ежегодного апрельского автоматического перерасчета.

Ранее Politeka сообщала, пенсия в 2027 году может быть выше на 19%: в ПФУ показали, что изменилось в расчетах.

Также Politeka сообщала, военная пенсия по инвалидности в Украине: в ПФУ объяснили, с какой даты начисляют выплаты.