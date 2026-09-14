Утром 14 сентября Херсон полностью остался без электроэнергии из-за аварийной ситуации, причину которой выясняют энергетики, а жителям советуют пользоваться Пунктами несокрушимости.

Утром 14 сентября Херсон полностью остался без электроэнергии из-за аварийной ситуации, причину которой сейчас выясняют специалисты. О ситуации сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет издание Blik.

По его словам, из-за аварии весь город остался без света, и сейчас энергетики работают над тем, чтобы обнаружить источник проблемы. Жителей попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Где зарядить гаджеты: в городе работают Пункты несокрушимости

Руководитель администрации напомнил, что для помощи населению в Херсоне продолжают действовать «Пункты несокрушимости». Там можно зарядить телефоны и другие гаджеты, согреться и получить необходимую поддержку, пока продолжается восстановление электроснабжения.

Что делать жителям во время обесточивания

Пока специалисты ищут причину аварии, жителям Херсона стоит держать заряженными павербанки, иметь запас воды и фонарики. Ближайший Пункт несокрушимости можно найти через официальные страницы городской власти или карту ГСЧС.

Похожая ситуация уже случалась 8 сентября

Подобный блэкаут в городе фиксировали 8 сентября. Тогда без электроснабжения одновременно остались Херсон, Николаев и ряд населенных пунктов двух областей. По городу продолжали курсировать троллейбусы с автономным ходом до 20 километров, что позволило частично сохранить движение транспорта.

Обстрелы области не прекращаются

Тем же утром российский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю прямо в Херсоне. Мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте еще до приезда спасателей. Всего за минувшие сутки враг обстрелял 44 населенных пункта Херсонщины: погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Украинцев просят экономить свет вечером

На фоне сложной ситуации в энергосистеме потребителей попросили ограничить использование электроэнергии в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Это должно помочь энергетикам стабилизировать нагрузку на сеть в самый критический период суток.

Напомним, что в конце августа и в начале сентября энергетики ДТЭК вернули свет почти миллиону семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях. За август компания восстановила электроснабжение почти 4,5 миллиона домов в четырех областях и столице.