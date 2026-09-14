Уранці 14 вересня Херсон повністю залишився без електроенергії через аварійну ситуацію, причину якої з'ясовують енергетики, а мешканцям радять користуватися Пунктами незламності.

Уранці 14 вересня Херсон повністю опинився без електроенергії через аварійну ситуацію, причину якої зараз з'ясовують фахівці. Про ситуацію повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише видання Blik.

За його словами, через аварію все місто залишилося без світла, і зараз енергетики працюють над тим, щоб виявити джерело проблеми. Мешканців попросили поставитися до ситуації з розумінням.

Де зарядити гаджети: у місті працюють Пункти незламності

Керівник адміністрації нагадав, що для допомоги населенню в Херсоні продовжують діяти «Пункти незламності». Там можна зарядити телефони та інші гаджети, зігрітися й отримати необхідну підтримку, поки триває відновлення електропостачання.

Що робити мешканцям під час знеструмлення

Поки фахівці шукають причину аварії, мешканцям Херсона варто тримати заряджені павербанки, мати запас води та ліхтарики. Найближчий Пункт незламності можна знайти через офіційні сторінки міської влади або карту ДСНС.

Схожа ситуація вже траплялася 8 вересня

Подібний блекаут у місті фіксували 8 вересня. Тоді без електропостачання одночасно залишилися Херсон, Миколаїв та низка населених пунктів двох областей. Містом продовжували курсувати тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів, що дозволило частково зберегти рух транспорту.

Обстріли області не припиняються

Того ж ранку російський безпілотник ударив по цивільному автомобілю просто в Херсоні. Чоловік, який перебував за кермом, загинув на місці ще до приїзду рятувальників. Загалом за минулу добу ворог обстріляв 44 населені пункти Херсонщини: загинули двоє людей, ще 14 отримали поранення.

Українців просять економити світло ввечері

На тлі складної ситуації в енергосистемі споживачів попросили обмежити використання електроенергії у вечірні години — з 18:00 до 22:00. Це має допомогти енергетикам стабілізувати навантаження на мережу в найкритичніший період доби.

Нагадаємо, що наприкінці серпня та на початку вересня енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону родин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях. За серпень компанія відновила електропостачання майже 4,5 мільйона домівок у чотирьох областях та столиці.