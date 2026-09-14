Ціни на двокімнатні квартири за програмою «єОселя» кардинально різняться залежно від регіону: перший внесок стартує від 7 360 доларів у Сумах і сягає 28 300 доларів в Ужгороді. За даними фахівців ЛУН, фактор безпеки остаточно розділив ринок доступного житла на дві реальності.

Ціни на купівлю та оренду житла в Україні зберігають чітку регіональну нерівність — і особливо помітно це видно в умовах іпотечної програми «єОселя», де мінімальний перший внесок за двокімнатну квартиру може відрізнятися в чотири рази залежно від міста.

За даними фахівців платформи ЛУН, опублікованими 14 вересня 2026 року, найдоступнішим ринком нерухомості залишаються прикордонні та прифронтові регіони. Там середня вартість «двійки» є мінімальною, а відповідно — і сума початкового внеску. Водночас відносно безпечний захід країни зафіксував рекордно високі ціни на фоні підвищеного попиту.

Де найдешевший перший внесок за «єОселею»

Лідером за доступністю є Суми: тут мінімальний перший внесок становить усього 7 360 доларів, а загальна вартість об'єкта — близько 36 800 доларів. У Запоріжжі поріг входу трохи вищий — 7 900 доларів. У Харкові першу виплату можна починати від 8 020 доларів, а в Миколаєві — від 8 070 доларів. Для Чернігова цей показник становить орієнтовно 10 000–12 000 доларів, для Кропивницького — схожий рівень.

Зовсім інша ситуація на заході країни. Ужгород є абсолютним лідером: середня двокімнатна квартира там коштує близько 142 000 доларів, а мінімальний початковий внесок сягає 28 300 доларів — майже вчетверо більше, ніж у Сумах. У Львові перший внесок становить близько 22 400 доларів при середній ціні квартири 112 000 доларів. У Києві ця сума зафіксувалася на рівні 14 500 доларів, а середній об'єкт обходиться в 72 300 доларів.

Скільки платити банку щомісяця протягом 20 років

Щомісячний платіж за кредитом під 7% річних на 20 років також суттєво відрізняється. Найменше навантаження на сімейний бюджет — у Сумах: виплата складає близько 10 200 грн на місяць. У Запоріжжі — 11 000 грн, у Харкові — 11 200 грн, у Чернігові — близько 12 900 грн. Це рівень, зіставний із вартістю оренди у цих містах.

У Києві щомісячна виплата досягає 20 100 грн, у Вінниці — 20 000 грн, в Одесі — 24 300 грн. Найвище фінансове навантаження — знову на заході: у Львові сім'я платитиме 31 200 грн щомісяця, а рекордсменом є Ужгород із виплатою 39 400 грн на місяць. Різниця між Сумами та Ужгородом — майже 29 000 грн щомісяця, тобто майже 350 000 грн на рік.

Що визначає ціну: три ключові фактори

За оцінками аналітиків ЛУН, три чинники формують таку нерівність на ринку. По-перше, безпека регіону — прифронтові міста відлякують покупців, що пригнічує попит і тримає ціни низькими. По-друге, міграція населення: мільйони переселенців переїхали на захід і в центр, штучно розігрівши попит на місцевому ринку. По-третє, обмежена пропозиція нового будівництва у безпечних містах — і нові черги до забудовників, що тисне ціну вгору. Разом ці фактори означають: житло в Ужгороді чи Львові de facto стало дорожчим за передвоєнний Київ.

Як скористатися програмою «єОселя»

Програма «єОселя» дозволяє придбати житло під 7% річних за умови сплати мінімум 20% первісного внеску від вартості об'єкта. Подати заявку можна через застосунок «Дія» або безпосередньо в банку-партнері програми. Серед умов — придбання житла, яке відповідає встановленим нормативам площі та ціни, а також відсутність у заявника іншої нерухомості у власності. Максимальна сума кредиту та перелік прийнятних об'єктів уточнюються на офіційному ресурсі програми.

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