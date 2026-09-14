В столичных супермаркетах стремительно исчезают напитки Coca-Cola: с полок пропали тоники, соки RICH и почти вся кола. Причиной называют попадание в завод компании под Киевом.

Дефицит продуктов в Киевской области приобрел новое измерение — в столичных супермаркетах стремительно исчезают напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite и соки RICH. Причиной называют перебои с поставками после попадания в завод компании под Киевом.

Как сообщает «Информатор», корреспондент издания обошел магазины нескольких сетей и зафиксировал, что ассортимент напитков от Coca-Cola Beverages Ukraine заметно сократился. В первую очередь с полок исчезли тоники Schweppes, соки RICH и часть энергетиков.

Что исчезло с полок в разных сетях

В «Сильпо» возле станции метро «Героев Днепра» в Оболонском районе привычных соков Sandora и RICH не было вовсе — полки представляли преимущественно ТМ Galicia, немного Biola и «Джусик». Вместо широкого ряда газированных напитков стояли лишь несколько банок ванильной и вишневой колы по 54 гривни.

В «Велмарте» вместо Coca-Cola полки заставили местным брендом Cola и аналогами цитрусового напитка и тоников. А вот в VARUS колу представлял главный конкурент — Pepsi-Cola; сохранились соки Jaffa, Sandora, «Садочок» и «Наш Сок», однако сока RICH не было и там.

В то же время в METRO, «Ашане» на Почайне и «Сильпо» на Дарнице напитки Coca-Cola были представлены в той или иной вариации. В одном из «Сильпо» на Харьковском шоссе бутылки не выставили на полки, а сложили в торговом зале прямо на палетах — после разрушения распределительных центров сети так рационально используют имеющиеся площади.

Что произошло с заводом

Напомним, 3 сентября 2026 года российские войска нанесли удар по производству Coca-Cola в Великой Дымерке Киевской области. По данным местных медиа, были повреждены производственные мощности компании и вспыхнул пожар.

Позже компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина ЛТД» подтвердила, что беспилотник повредил ее производственный объект в Великой Дымерке. В компании подчеркнули, что все работники завода в безопасности и не пострадали, а окончательный масштаб повреждений пока оценивают вместе с профильными органами власти.

Что делать, если любимого напитка нет на полке

Паниковать не стоит: производство не остановлено полностью, а дефицит связан прежде всего с перебоями в поставках. Пока идет оценка последствий атаки, на полках остаются аналоги — Pepsi-Cola, местные бренды колы и украинские соки Galicia, Biola, «Садочок» и «Наш Сок». Если нужен именно напиток Coca-Cola, стоит заглянуть в большие гипермаркеты — METRO, «Ашан» или «Сильпо» на Дарнице, где товар еще был в наличии.

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