У Житомирській області ветерани отримали спеціально обладнаний мікроавтобус, який прибув із Нідерландів. Транспорт призначений для перевезення захисників, зокрема маломобільних.

Допомога ветеранам у Житомирській області поповнилася транспортом — із Нідерландів прибув спеціально обладнаний мікроавтобус для захисників, який уже доставили в область.

Як повідомляє видання «Експрес», автівку передала нідерландська благодійна фундація Stichting vanMeij за участю волонтерської організації. Транспорт придбали, аби ветерани, які не можуть самостійно пересуватися, отримали зручний спосіб діставатися до закладів охорони здоров'я.

Ідеться про мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який пройшов переобладнання для перевезення людей з інвалідністю. У салоні облаштовані місця для крісел колісних та спеціальні кріплення, аби пасажирів можна було безпечно фіксувати під час руху.

Такий транспорт передусім потрібен громадам, де ветеранам після поранень доводиться регулярно їздити на лікування, протезування й реабілітацію. Спеціальне обладнання дозволяє пасажирам на кріслах колісних пересуватися без зайвих перешкод і сторонньої допомоги.

Хто може скористатися транспортом

Скористатися мікроавтобусом зможуть ветерани та військовослужбовці Житомирщини, які потребують супроводу або перевезення до медичних і реабілітаційних закладів. Після завершення оформлення транспорт передадуть у користування громадам, де є найбільша потреба.

Передача таких автівок на Житомирщині відбувається не вперше: міжнародні партнери з Нідерландів раніше вже надсилали українським захисникам техніку та гуманітарні вантажі. Кожна така передача допомагає ветеранам швидше проходити відновлення після поранень.

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