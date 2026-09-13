У Житомирі розпочали новий набір у групи зцілення — безоплатні групи психологічної підтримки для військових, ветеранів та членів їхніх родин. Участь беруть до 15 людей у групі, заняття стартують уже у вересні.

Допомога ветеранам у Житомирській області розширюється — у Житомирі стартував новий набір у групи зцілення, де психологічну підтримку можуть отримати військові, ветерани та члени їхніх родин.

Групи зцілення від початку року діють при Християнській церкві «Перемога». Як розповіла в етері Українського радіо Житомир керівниця груп, психологиня Тетяна Цалковська, під час попередніх наборів до занять долучалися військові, ветерани, рідні захисників і ті, хто втратив близьких на війні.

Програма розрахована на вісім тематичних зустрічей. Заняття поєднують психологічні методи й християнські цінності та допомагають людині зрозуміти свій біль, пережитий досвід, пережити втрату й поступово знайти внутрішню опору. Курс корисний тим, хто пережив травматичні події внаслідок війни, живе зі стресом чи ПТСР або відчуває безнадію.

В одну групу набирають до 15 людей. У попередні хвилі було по 8–10 учасників — такі камерні групи допомагають створювати безпечний простір, адже люди часто приходять закриті й лише поступово відкриваються. Цалковська згадує маму загиблого військового, яка перші три зустрічі просто плакала, а під кінець курсу зізналася, що біль, із яким прийшла, минув.

Як зареєструватися у групу зцілення

Новий набір уже відкрито. Форму реєстрації оприлюднили в соцмережах церкви, а заняття розпочнуться вже у вересні. Групи проводять за адресою: вул. Скорульського, 5, у Навколокультурному просторі. Оплата не передбачена — служіння ведеться на волонтерських засадах.

За словами координатора капеланського служіння Північно-Західного регіону Михайла Кожухара, групи зцілення — частина ширшої допомоги військовим Житомирщини. Наразі служіння реабілітації має в області три центри, а в розробці перебувають профільні програми для ветеранів; розглядають і створення окремого центру суто для військових. Кожухар нагадує, що за статистикою ветерани сьогодні становлять 20% чоловічого населення України.

Окремий напрямок — шпитальне капеланство. Команда щоп’ятниці приїжджає до поранених: там проводять «День барбера», стрижуть маломобільних бійців, приносять необхідне. Щомісяця військові капелани виїжджають на фронт із зібраною допомогою для підрозділів.

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