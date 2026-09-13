В Житомире начали новый набор в группы исцеления — бесплатные группы психологической поддержки для военных, ветеранов и членов их семей. В группе участвуют до 15 человек, занятия стартуют уже в сентябре.

Помощь ветеранам в Житомирской области расширяется — в Житомире стартовал новый набор в группы исцеления, где психологическую поддержку могут получить военные, ветераны и члены их семей.

Группы исцеления с начала года действуют при Христианской церкви «Победа». Как рассказала в эфире Украинского радио Житомир руководительница групп, психолог Татьяна Цалковская, во время предыдущих наборов к занятиям присоединялись военные, ветераны, родные защитников и те, кто потерял близких на войне.

Программа рассчитана на восемь тематических встреч. Занятия сочетают психологические методы и христианские ценности, помогают человеку понять свою боль, пережитый опыт, пережить утрату и постепенно найти внутреннюю опору. Курс полезен тем, кто пережил травматические события вследствие войны, живет со стрессом или ПТСР либо ощущает безнадежность.

В одну группу набирают до 15 человек. В предыдущие волны было по 8–10 участников — такие камерные группы помогают создавать безопасное пространство, ведь люди часто приходят закрытыми и лишь постепенно открываются. Цалковская вспоминает маму погибшего военного, которая первые три встречи просто плакала, а под конец курса призналась, что боль, с которой она пришла, прошла.

Как зарегистрироваться в группу исцеления

Новый набор уже открыт. Форму регистрации опубликовали в соцсетях церкви, а занятия начнутся уже в сентябре. Группы проводят по адресу: ул. Скорульского, 5, в пространстве «Навколокультурний». Оплата не предусмотрена — служение ведется на волонтерских началах.

По словам координатора капелланского служения Северо-Западного региона Михаила Кожухара, группы исцеления — часть более широкой помощи военным Житомирщины. Сейчас служение реабилитации имеет в области три центра, в разработке — профильные программы для ветеранов; рассматривают и создание отдельного центра исключительно для военных. Кожухар напоминает, что по статистике ветераны сегодня составляют 20% мужского населения Украины.

Отдельное направление — госпитальное капелланство. Команда каждую пятницу приезжает к раненым: проводит «День барбера», стрижет маломобильных бойцов, приносит необходимое. Ежемесячно военные капелланы выезжают на фронт с собранной помощью для подразделений.

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