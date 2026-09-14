Пенсійний фонд і Мінсоцполітики попереджають: до 1 жовтня потрібно оновити персональні дані, інакше пенсії та соцвиплати можуть тимчасово призупинити.

Нарахування пенсій і соцвиплат в Україні впритул залежить від актуальності даних у держреєстрах. У Пенсійному фонді та Міністерстві соціальної політики попереджають: до 1 жовтня громадянам варто перевірити документи, інакше виплати можуть затримати або тимчасово призупинити в новому бюджетному періоді.

Кого стосується оновлення даних

Насамперед ідеться про пенсіонерів, які за останній час змінили місце проживання, паспортні дані чи банківські реквізити. Окремо перевірити інформацію мають ті, хто отримав нові документи щодо інвалідності, а також отримувачі надбавок за утриманців, вікових доплат, спеціальних пенсій і різних соціальних програм.

Кому можуть тимчасово зупинити виплати

Одержувачів соціальної допомоги зміни стосуються не менше: малозабезпечені сім'ї, одинокі батьки, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю в окремих випадках мають повторно підтвердити доходи або статус. Частина довідок має обмежений строк дії, тому їх оновлення — не формальність, а умова коректного нарахування грошей.

Як оновити дані

Актуалізувати інформацію можна трьома способами: через сервісні центри ПФУ, через ЦНАП або онлайн в електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Для цього знадобляться паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують зміни — наприклад, довідка про нове місце проживання чи реквізити рахунку.

Після 1 жовтня система автоматично перевірятиме відповідність даних. Якщо інформація не збігатиметься, виплату можуть тимчасово призупинити — до моменту, поки людина не уточнить дані. Тому у відомствах радять не відкладати перевірку на останні дні.

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