На Харківщині та в напрямку Полтавщини 14 вересня через безпекову ситуацію затримуються дев'ять приміських поїздів. Найбільше запізнення станом на ранок становило 1 годину 26 хвилин.

Приміські поїзди у Харківській області 14 вересня знову змінили графік руху — через безпекову ситуацію затримуються дев'ять електричок, а найбільше відставання сягнуло 1 години 26 хвилин.

Про затримки повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає «Думка». Станом на ранок 14 вересня приміські поїзди відхиляються від розкладу одразу на кількох напрямках — як на Харківщині, так і в напрямку Полтавщини.

Які електрички відстають від графіка

Станом на 8:20 від графіка відставали дев'ять приміських поїздів:

№6682 Власівка — Харків-Пасажирський (зі станції Високий) — затримка 1 год 16 хв;

№6812 Чугуїв — Харків-Левада (зі станції Покровка) — затримка 1 год 17 хв;

№6702 Зміїв — Харків-Пасажирський (зі станції 27 км) — затримка 1 год 15 хв;

№6508 Біляївка — Харків-Пасажирський (зі станції Селекційна) — затримка 1 год 21 хв;

№6684 Берестин — Харків-Пасажирський (зі станції Ордівка) — затримка 1 год 20 хв;

№6410 Савинці — Харків-Пасажирський (зі станції Дружний) — затримка 1 год 26 хв;

№6683 Мерефа — Берестин (зі станції Власівка) — затримка 1 год 9 хв;

№6506 Златопіль — Харків-Пасажирський (зі станції Карачівка) — затримка 1 год 24 хв;

№7012 Полтава-Південна — Люботин (зі станції Рогівка) — затримка 44 хв.

Найдовше відставав рейс №6410 Савинці — Харків-Пасажирський: його затримка становила 1 годину 26 хвилин. В Укрзалізниці зазначили, що в разі підвищеної небезпеки рух приміських поїздів можуть тимчасово зупинити.

Що робити пасажирам

Перед поїздкою варто уточнювати актуальний час відправлення потрібного рейсу — графік протягом дня може змінюватися. Пасажирам радять стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях та перевіряти інформацію на офіційних каналах Укрзалізниці. Якщо рейс скасують, квиток можна повернути в касі.

Також Politeka повідомляла, зміну графіку поїздів у Харкові: у метрополітені розповіли, скільки чекатимуть пасажири в години пік.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про стрімку зміну температури: прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 15 по 21 вересня.