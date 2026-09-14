Голубці – ситна й ароматна страва з капустяних листків із м'ясною начинкою, яка повільно тушкується в томатному соусі. Цей рецепт простий у приготуванні, а головний секрет у правильному згортанні листків.

Рецепт фаршированих перців ми вже публікували — а голубці готуються за схожим принципом, але замість перцю тут використані капустяні листки, які надають страві зовсім іншого смаку. Ця класична польська страва зазвичай подається на Різдво та святкові нагоди, проте вона достатньо проста, щоб готувати її хоч щодня.

Основою голубців є білокачанна капуста, в листки якої загортають начинку зі свинячого фаршу та рису. Завдяки тривалому тушкуванню в томатному соусі голубці виходять м'якими, соковитими й дуже ароматними.

Інгредієнти для голубців

1 білокачанна капуста;

300 г рису;

1 велика цибулина, дрібно порізана;

2 ст. л. оливкової олії;

750 г свинячого фаршу;

1 яйце;

щіпка сушеного майорану;

200 г томатної пасти;

сіль і перець — за смаком.

Як приготувати голубці: покроково

Поставте каструлю з підсоленою водою закипати. Відріжте основу капусти й варіть її цілою в киплячій воді близько 4 хвилин. Зніміть зовнішні листки, далі знімайте решту й відкладайте їх убік. Можливо, серцевину капусти доведеться поварити трохи довше, щоб відділити найвнутрішніші листки. Або, якщо вам зручніше, зріжте листки з сирої капусти й варіть їх окремо 1–2 хвилини. Воду після варіння збережіть.

Зваріть рис відповідно до інструкцій на упаковці й добре його злийте — він має бути дуже сухим. Обсмажте цибулю на олії 8–10 хвилин, поки вона не стане м'якою і повністю готовою. У миску покладіть фарш, рис, цибулю, яйце і майоран, добре посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте.

Розкладіть кожен капустяний листок і викладіть 2 столові ложки з горбкою начинки в центр, ближче до стеблового кінця. Загорніть боковини, а потім щільно скрутіть рулетом. Повторіть з рештою суміші та листків.

Вистеліть дно глибокої широкої каструлі меншими капустиними листками. Покладіть голубці зверху на листки, щільно один до одного. Потім приготуйте томатний соус: змішайте томатну пасту з сіллю, перцем і частиною збереженої капустяної води. Його потрібно стільки, щоб голубці були занурені на пару сантиметрів. Тушкуйте під кришкою 2 години. Подавайте голубці з томатним соусом.

Перед подачею можна полити голубці соусом, у якому вони готувалися, і посипати свіжою зеленню. Зберігаються голубці в холодильнику в томатному соусі до 3 днів, а за бажанням їх можна заморозити — у такому вигляді вони чудово переносять повторне розгівання.

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