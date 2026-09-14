Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запевнив: дефіциту продуктів в Україні немає, виробництва достатньо. Окремі товари тимчасово зникають з полиць через збої в логістиці.

Удари по логістиці продуктів в Україні змушують переглядати маршрути постачання, однак дефіциту харчів у країні немає. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, балансові показники свідчать, що українські виробники виготовляють достатньо продукції, аби повністю закрити внутрішнє споживання. Тож коли певного товару немає в конкретному магазині, це не означає, що самого продукту не вистачає.

Що відбувається з доставкою продуктів

Основний виклик для продовольчого ринку зараз — логістика. Традиційна модель, за якою продукція рухалася за схемою «виробник — великий склад — точка реалізації», у багатьох випадках була порушена або взагалі стала недоступною.

Натомість бізнес змушений використовувати інші маршрути: «виробник — місце реалізації» або «виробник — менший децентралізований склад — місце реалізації». Такі моделі потребують більше ресурсів: додаткового транспорту, більшої кількості водіїв, а самі перевезення можуть тривати довше, ніж раніше.

«Логістика — це зараз те, що може призвести до тимчасової відсутності або зменшення номенклатури товарів у магазинах», — пояснив Висоцький.

Чи варто робити запаси

Скуповувати продукти про запас не потрібно: виробництва достатньо, щоб забезпечити всіх споживачів. Якщо певного товару немає в конкретному магазині, варто перевірити іншу торговельну точку — майже завжди проблема в доставці, а не у відсутності самого продукту.

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