Повнолітня донька загиблого захисника з Брусилівщини порушила питання, яке стосується сотень родин: чи мають право на одноразову грошову допомогу діти військових, які загинули до зміни законодавства у 2024 році.

Допомога ветеранам у Житомирській області нерідко стає темою суперечок про те, хто саме має право на державну підтримку. Цього разу гостре питання порушила повнолітня донька загиблого захисника — вона заявила, що її родина так і не отримала одноразову грошову допомогу після загибелі батька.

Ольга Ободзінська-Чернишевич із Брусилівщини опублікувала у Facebook емоційне звернення. Її батько, Юрій Анатолійович Ободзінський із позивним «Юрист», загинув 21 березня 2023 року. Після семи місяців пошуку родина змогла поховати його у селі Йосипівка.

Жінка розповіла, що на момент загибелі батька їй було 27 років. За її словами, родина не отримала одноразової грошової допомоги не через те, що його смерть була «меншою втратою», а через те, що закон тоді визначав коло отримувачів інакше — повнолітні діти до нього не входили.

Що змінилося 29 березня 2024 року

Закон України №3515-IX, який набрав чинності 29 березня 2024 року, змінив правила визначення осіб, які можуть претендувати на одноразову грошову допомогу після загибелі військовослужбовця. У новій редакції статті 16-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до членів сім’ї прямо віднесено дітей, у тому числі усиновлених, без обмеження лише неповнолітніми.

Водночас окрему зворотну дію передбачили лише для дітей, зачатих за життя загиблої людини та народжених після її смерті. Для повнолітніх дітей військовослужбовців, чиї батьки загинули до 29 березня 2024 року, нова норма зворотно не діє.

Як вирішив суд

Це питання стало предметом судових спорів. У постанові Верховного Суду від 2 червня 2026 року у справі №560/9476/25 суд дійшов висновку, що право на одноразову допомогу виникає в момент загибелі військовослужбовця. Тому коло осіб, які можуть претендувати на неї, визначається законодавством, чинним на відповідну дату.

Такий самий підхід Суд застосував у постанові від 29 липня 2026 року у справі №580/6783/25: пізніше звернення із заявою не змінює моменту виникнення права на допомогу. Тобто повнолітній дитині, чий батько загинув до 29 березня 2024 року, суд відмовляє у виплаті.

Що важливо знати родинам

Ольга наголошує: до травня 2026 року суди ще ухвалювали позитивні рішення для повнолітніх дітей загиблих військових, тобто судова практика змінилася. Теперішні позиції вищих судів фактично не залишають таким родинам позитивної перспективи у суперечках, які втратили близьких до дати зміни закону.

Як оформити допомогу сім'ї загиблого

Одноразова грошова допомога виплачується родині загиблого, а розмір залежить від військового звання та інших умов. Щоби довідатися, чи маєте право на неї, зверніться до відповідного територіального центру комплектування (ТЦК) або до Міноборони. Необхідні документи: заява, паспорт, документ про родинні зв'язки та свідоцтво про смерть військовослужбовця.

Як повідомляє Житомир-Онлайн, історія Ольги порушує ширше питання — що робити повнолітній дитині, яка залишилася єдиною рідною людиною загиблого.

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