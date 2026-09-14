У жовтні 2026 року людям із III групою інвалідності й надалі виплачуватимуть пенсію, однак її розмір не однаковий для всіх. Сума залежить від страхового стажу та заробітку, який враховують під час розрахунку.

Пенсію по інвалідності в Україні в жовтні 2026 року й надалі нараховуватимуть людям із III групою інвалідності, але сума виплати не однакова для всіх. Її розмір залежить від страхового стажу та заробітку, який беруть до розрахунку, нагадують у Пенсійному фонді.

Для пенсії по інвалідності III групи базовий розмір визначений як 50% пенсії за віком, розрахованої відповідно до закону. Водночас в окремих випадках можуть діяти встановлені державою мінімальні гарантії та додаткові доплати. Тому фактична сума в жовтні може відрізнятися залежно від індивідуальних обставин пенсіонера.

Який стаж потрібен для призначення пенсії по інвалідності

Для призначення пенсії по інвалідності II або III групи обов'язково потрібен страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, в якому встановили інвалідність, і може становити від 1 до 15 років. Наприклад, якщо інвалідність встановили особі до 23 років, потрібно щонайменше 1 рік страхового стажу. З віком вимоги до тривалості стажу зростають.

Чи можна одночасно працювати та отримувати пенсію

Наявність III групи інвалідності не позбавляє людину можливості працювати. Пенсіонер може офіційно працевлаштуватися й водночас отримувати пенсію по інвалідності. Втім, працевлаштування може вплинути на розмір окремих доплат і державних гарантій, адже частину з них передбачено саме для непрацюючих пенсіонерів.

Кому можуть суттєво збільшити виплату

Додаткове підвищення в жовтні можливе, якщо людина має право на відповідну надбавку або доплату. Тому працюючим пенсіонерам варто зважати не лише на основний розмір пенсії, а й на те, які саме надбавки їм покладені з огляду на їхній статус.

Як перевірити розмір виплати

Перевірити нараховану суму та наявність надбавок можна у Пенсійному фонді — через сервісний центр ПФУ або в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг. Там же можна уточнити, чи поширюються на отримувача мінімальні державні гарантії.

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