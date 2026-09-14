Графіки руху поїздів на Рівненщині цього тижня змінилися, а для ветеранів області доступна важлива медична послуга — безкоштовне лікування зубів у Рівненському обласному клінічному госпіталі.
Про це повідомили в Рівненській обласній раді. Планова стоматологічна допомога надається безоплатно в межах спеціального пакета Національної служби здоров'я України (НСЗУ).
Скористатися програмою можуть ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, чинні військовослужбовці, а також громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Що входить до безкоштовного пакета
У межах програми пацієнтам надають широкий перелік послуг:
- огляд стоматолога та необхідна діагностика;
- рентгенологічні дослідження;
- лікування карієсу та його ускладнень;
- лікування травм і ушкоджень зубів;
- відновлення форми зубів;
- видалення зубів;
- видалення твердих зубних відкладень;
- шинування та стабілізація зубів;
- знеболення під час лікування;
- підготовка ротової порожнини до зубопротезування за медичної потреби.
Які документи потрібні та як записатися
Щоб отримати послугу, спершу потрібно пройти огляд лікаря-стоматолога — він визначить обсяг необхідної допомоги відповідно до медичних показань. Із собою варто мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код і документ, який підтверджує право на послугу.
За детальнішою інформацією звертайтеся за номером: +380 97 686 91 50.
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