У Рівненському обласному клінічному госпіталі ветерани, військовослужбовці та інші пільгові категорії можуть безоплатно отримати планову стоматологічну допомогу — у межах пакета НСЗУ.

Графіки руху поїздів на Рівненщині цього тижня змінилися, а для ветеранів області доступна важлива медична послуга — безкоштовне лікування зубів у Рівненському обласному клінічному госпіталі.

Про це повідомили в Рівненській обласній раді. Планова стоматологічна допомога надається безоплатно в межах спеціального пакета Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Скористатися програмою можуть ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, чинні військовослужбовці, а також громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Що входить до безкоштовного пакета

У межах програми пацієнтам надають широкий перелік послуг:

огляд стоматолога та необхідна діагностика;

рентгенологічні дослідження;

лікування карієсу та його ускладнень;

лікування травм і ушкоджень зубів;

відновлення форми зубів;

видалення зубів;

видалення твердих зубних відкладень;

шинування та стабілізація зубів;

знеболення під час лікування;

підготовка ротової порожнини до зубопротезування за медичної потреби.

Які документи потрібні та як записатися

Щоб отримати послугу, спершу потрібно пройти огляд лікаря-стоматолога — він визначить обсяг необхідної допомоги відповідно до медичних показань. Із собою варто мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код і документ, який підтверджує право на послугу.

За детальнішою інформацією звертайтеся за номером: +380 97 686 91 50.

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