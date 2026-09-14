Графики движения поездов на Ровненщине на этой неделе изменились, а тем временем ветераны области могут бесплатно вылечить зубы — плановую стоматологическую помощь оказывают в Ровненской областной клинической больнице.

Об этом сообщили в Ровненском областном совете. Плановая стоматологическая помощь предоставляется бесплатно в рамках специального пакета Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Воспользоваться программой могут ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны, действующие военнослужащие, а также граждане, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Что входит в бесплатный пакет

В рамках программы пациентам предоставляют широкий перечень услуг:

  • осмотр стоматолога и необходимая диагностика;
  • рентгенологические исследования;
  • лечение кариеса и его осложнений;
  • лечение травм и повреждений зубов;
  • восстановление формы зубов;
  • удаление зубов;
  • удаление твердых зубных отложений;
  • шинирование и стабилизация зубов;
  • обезболивание во время лечения;
  • подготовка ротовой полости к зубопротезированию по медицинской необходимости.

стоматолог

Какие документы нужны и как записаться

Чтобы получить услугу, сначала нужно пройти осмотр врача-стоматолога — он определит объем необходимой помощи согласно медицинским показаниям. С собой следует иметь документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и документ, подтверждающий право на услугу.

За более подробной информацией обращайтесь по номеру: +380 97 686 91 50.

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