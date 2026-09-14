В Ровненской областной клинической больнице ветераны, военнослужащие и другие льготные категории могут бесплатно получить плановую стоматологическую помощь — в рамках пакета НСЗУ.

Графики движения поездов на Ровненщине на этой неделе изменились, а тем временем ветераны области могут бесплатно вылечить зубы — плановую стоматологическую помощь оказывают в Ровненской областной клинической больнице.

Об этом сообщили в Ровненском областном совете. Плановая стоматологическая помощь предоставляется бесплатно в рамках специального пакета Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Воспользоваться программой могут ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны, действующие военнослужащие, а также граждане, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Что входит в бесплатный пакет

В рамках программы пациентам предоставляют широкий перечень услуг:

осмотр стоматолога и необходимая диагностика;

рентгенологические исследования;

лечение кариеса и его осложнений;

лечение травм и повреждений зубов;

восстановление формы зубов;

удаление зубов;

удаление твердых зубных отложений;

шинирование и стабилизация зубов;

обезболивание во время лечения;

подготовка ротовой полости к зубопротезированию по медицинской необходимости.

Какие документы нужны и как записаться

Чтобы получить услугу, сначала нужно пройти осмотр врача-стоматолога — он определит объем необходимой помощи согласно медицинским показаниям. С собой следует иметь документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и документ, подтверждающий право на услугу.

За более подробной информацией обращайтесь по номеру: +380 97 686 91 50.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Ровенской области: в ОГА рассказали, какие город и села обесточены.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Ровенской области: кто может дальше получать выплаты.