Графики движения поездов на Ровненщине на этой неделе изменились, а тем временем ветераны области могут бесплатно вылечить зубы — плановую стоматологическую помощь оказывают в Ровненской областной клинической больнице.
Об этом сообщили в Ровненском областном совете. Плановая стоматологическая помощь предоставляется бесплатно в рамках специального пакета Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Воспользоваться программой могут ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны, действующие военнослужащие, а также граждане, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Что входит в бесплатный пакет
В рамках программы пациентам предоставляют широкий перечень услуг:
- осмотр стоматолога и необходимая диагностика;
- рентгенологические исследования;
- лечение кариеса и его осложнений;
- лечение травм и повреждений зубов;
- восстановление формы зубов;
- удаление зубов;
- удаление твердых зубных отложений;
- шинирование и стабилизация зубов;
- обезболивание во время лечения;
- подготовка ротовой полости к зубопротезированию по медицинской необходимости.
Какие документы нужны и как записаться
Чтобы получить услугу, сначала нужно пройти осмотр врача-стоматолога — он определит объем необходимой помощи согласно медицинским показаниям. С собой следует иметь документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и документ, подтверждающий право на услугу.
За более подробной информацией обращайтесь по номеру: +380 97 686 91 50.
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