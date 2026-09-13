Увечері 12 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками Рівненську область. Через влучання частина міста Дубно та кілька населених пунктів Рівненського району залишилися без світла.

Світло у Рівненській області знову опинилося під загрозою — увечері суботи, 12 вересня, Росія завдала масованого удару безпілотниками по регіону, через що частина міста Дубно та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без електропостачання.

Про наслідки атаки повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль. За його словами, через ворожі влучання без світла опинилися мешканці частини Дубна та кількох сіл Рівненського району. На місці вже працюють місцеві енергетики, які почали відновлювати електропостачання для споживачів.

Люди внаслідок цього удару не постраждали, однак влада закликає громадян не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги. Точних термінів повного відновлення світла на Рівненщині наразі не називали — усе залежить від масштабу пошкоджень мереж.

Загалом протягом останніх дванадцяти годин російські війська випустили по Україні 410 ударних безпілотників. Більшість із них сили протиповітряної оборони ліквідували або подавили, проте зафіксували понад двадцять влучань. Станом на 18:00 у небі перебували близько 55 ударних дронів, і нові групи продовжували заходити з різних напрямків.

За інформацією Повітряних сил, частина ворожих цілей рухалась на Київщину — у бік Білої Церкви, Броварів і столиці. Інші ударні апарати фіксували на Хмельниччині в районі Шепетівки та на Волині з рухом на Ковель. Під час цієї ж атаки дрон влучив у потяг на залізничному вокзалі в Луцьку: спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно локалізували, обійшлося без жертв.

Що робити мешканцям під час знеструмлення

Через регулярні атаки на енергетику людям радять заздалегідь подбати про запасні джерела живлення: павербанки, ліхтарики та свічки, заряджені телефони. Варто тримати напоготові кількаденний запас питної води й консервів, а також ковдри й теплий одяг — на випадок тривалого відновлення мереж.

Про відновлення електропостачання місцева влада та енергетики повідомляють в офіційних телеграм-каналах. Якщо світла немає тривалий час, про пошкодження можна повідомити диспетчерським службам свого обленерго або через лінію місцевої ОДА.

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