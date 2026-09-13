На Житомирщині через безпекову ситуацію запізнюються три приміські поїзди, найдовша затримка перевищила чотири з половиною години. Актуальний статус рейсу можна перевірити в офіційному сервісі «Укрзалізниці».

Допомога ветеранам у Житомирській області з вересня розширила перелік послуг, а тим часом через безпекову ситуацію в регіоні одразу три приміські поїзди йдуть із затримками, повідомила «Укрзалізниця».

Перевізник пояснює, що затримки пов'язані з безпековими міркуваннями, однак, яка саме ситуація вплинула на рух цих рейсів, окремо не уточнює. Найбільше відхилення від графіка зафіксували в рейсу Овруч – Коростень.

Які поїзди на Житомирщині запізнюються

Станом на вечір 12 вересня із затримками курсують три приміські поїзди:

№6453 Овруч – Коростень — вирушає зі станції Овруч із затримкою 4 години 31 хвилину;

№6482 Олевськ – Коростень — затримка становить 2 години 22 хвилини;

№6261 Козятин-1 – Шепетівка — вирушає зі станції Козятин-1 із затримкою 41 хвилину.

Час затримки може змінюватися вже під час руху. Під час повітряних тривог, евакуацій та необхідності об'їздів запізнення зростає, а коли поїзд надолужує графік — скорочується.

Як перевірити статус рейсу

Пасажирам, особливо тим, хто планує пересадку на інший транспорт, варто перевіряти статус рейсу безпосередньо перед дорогою. Актуальну затримку конкретного поїзда можна дізнатися в офіційному сервісі «Укрзалізниці» за його номером.

Для Житомирщини зміни в приміському русі через безпекову ситуацію не поодинокі. У січні поїзди Коростенського напрямку також затримували з міркувань безпеки, а в березні через наслідки російських обстрілів частину рейсів у регіоні доводилося скасовувати або скорочувати їхні маршрути.

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