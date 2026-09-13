На Житомирщине из-за ситуации с безопасностью опаздывают три пригородных поезда, самая длительная задержка превысила четыре с половиной часа. Актуальный статус рейса можно проверить в официальном сервисе «Укрзализныци».

Помощь ветеранам в Житомирской области с сентября расширила перечень услуг, а тем временем из-за ситуации с безопасностью в регионе сразу три пригородных поезда идут с задержками, сообщила «Укрзализныця».

Перевозчик объясняет, что задержки связаны с соображениями безопасности, однако, какая именно ситуация повлияла на движение этих рейсов, отдельно не уточняется. Наибольшее отклонение от графика зафиксировали у рейса Овруч – Коростень.

Какие поезда в Житомирской области опаздывают

По состоянию на вечер 12 сентября с задержками курсируют три пригородных поезда:

№6453 Овруч – Коростень — отправляется со станции Овруч с задержкой 4 часа 31 минута;

№6482 Олевск – Коростень — задержка составляет 2 часа 22 минуты;

№6261 Козятин-1 – Шепетовка — отправляется со станции Козятин-1 с задержкой 41 минута.

Время задержки может меняться уже во время движения. Во время воздушных тревог, эвакуаций и необходимости объездов опоздание увеличивается, а когда поезд наверстывает график — сокращается.

Как проверить статус рейса

Пассажирам, особенно тем, кто планирует пересадку на другой транспорт, стоит проверять статус рейса непосредственно перед дорогой. Актуальную задержку конкретного поезда можно узнать в официальном сервисе «Укрзализныци» по его номеру.

Для Житомирской области изменения в пригородном движении из-за ситуации с безопасностью не единичны. В январе поезда Коростенского направления также задерживали из соображений безопасности, а в марте из-за последствий российских обстрелов часть рейсов в регионе приходилось отменять или сокращать их маршруты.

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