Свет в Ровенской области снова оказался под угрозой — вечером в субботу, 12 сентября, Россия нанесла массированный удар беспилотниками по региону, из-за чего часть города Дубно и некоторые населённые пункты Ровенского района остались без электроснабжения.

О последствиях атаки сообщил глава Ровенской ОДА Александр Коваль. По его словам, из-за вражеских попаданий без света оказались жители части Дубно и нескольких сёл Ровенского района. На месте уже работают местные энергетики, которые начали восстанавливать электроснабжение для потребителей.

В результате этого удара люди не пострадали, однако власти призывают граждан не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги. Точных сроков полного восстановления света в Ровенской области пока не называли — всё зависит от масштаба повреждений сетей.

Всего за последние двенадцать часов российские войска выпустили по Украине 410 ударных беспилотников. Большинство из них силы противовоздушной обороны ликвидировали или подавили, однако зафиксировано более двадцати попаданий. По состоянию на 18:00 в небе находилось около 55 ударных дронов, и новые группы продолжали заходить с разных направлений.

По информации Воздушных сил, часть вражеских целей двигалась на Киевщину — в сторону Белой Церкви, Броваров и столицы. Другие ударные аппараты фиксировали на Хмельниччине в районе Шепетовки и на Волыни с движением на Ковель. Во время этой же атаки дрон попал в поезд на железнодорожном вокзале в Луцке: вспыхнул пожар, который спасатели оперативно локализовали, обошлось без жертв.

Что делать жителям во время отключения света

Из-за регулярных атак на энергетику людям советуют заранее позаботиться о резервных источниках питания: павербанках, фонариках и свечах, заряженных телефонах. Стоит держать наготове запас питьевой воды и консервов на несколько дней, а также одеяла и тёплую одежду — на случай длительного восстановления сетей.

О восстановлении электроснабжения местные власти и энергетики сообщают в официальных телеграм-каналах. Если света нет длительное время, о повреждениях можно сообщить диспетчерским службам своего облэнерго или через линию местной ОДА.

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