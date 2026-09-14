В начале осени в Сумах появились вакансии с зарплатой до 80 тысяч гривен в месяц, однако самые высокие цифры требуют серьезного опыта и квалификации.

Компенсации за уничтоженное жилье в Сумской области продолжают выплачивать, а тем временем местный рынок труда предлагает вакансии с зарплатой до 80 тысяч гривен в месяц. Больше всего готовы платить строителям, инженерам и профессиональным водителям.

Журналисты MistoSumy промониторили актуальные объявления на robota.ua, work.ua и предложения Сумской областной службы занятости по состоянию на 10 сентября. Военные вакансии, дистанционную работу и предложения в других городах в выборку не включали.

Кому платят больше всего

Самая высокая зарплата — 80 тысяч гривен — у начальника строительного участка. Специалист будет руководить общестроительными работами в Сумах и области.

Инженеру-конструктору среднего и профессионального уровня обещают от 77 тысяч гривен. Среди главных задач — разработка конструкций, создание 3D-моделей и чертежей, расчеты и тестирование изделий. Такую же планку — 77 тысяч — готовы платить и радиоинженеру, от которого ждут знаний радиочастотных трактов и антен, а также умения проводить лабораторные и полевые испытания.

Отдельно в списке высокооплачиваемых — вакансия международной гуманитарной организации. Датский совет по делам беженцев ищет в Сумах младшего специалиста по финансовой деятельности: на сайте указано 74 тысячи гривен, хотя в описании работодатель отметил «от 1465 евро до уплаты налогов» в зависимости от квалификации и опыта.

Водителям — до 70 тысяч гривен

Водители бензовоза или газовоза могут рассчитывать на 65–70 тысяч гривен плюс бонусы. От работника требуют опыт от года, ведь речь идет о перевозке нефтепродуктов и командировках; работодатель также отмечает возможность брони.

Водителю категории СЕ предлагают 45–50 тысяч гривен за 15 рабочих смен, а график (15 через 15 или 20 через 10) работник выбирает сам. В другом объявлении водителю категории С1 готовы платить 35–46 тысяч гривен с бронированием. Часть предложений с вознаграждением свыше 40 тысяч грн требует наличия собственного грузового буса.

Что предлагает центр занятости и коммунальщики

Сумская областная служба занятости публикует более скромные цифры. Технологу хлебобулочного производства там предлагают 50 тысяч гривен, руководителю пресс-службы — 30–40 тысяч, инспектору по кадрам — 30 тысяч, а заведующему хозяйством — 25 тысяч гривен.

Среди коммунальных предприятий вакансии опубликовал «Горводоканал»: инженерам там обещают 24 тысячи гривен, бухгалтерам — почти 24 тысячи, а электромонтеру — до 22 тысяч гривен.

Что нужно, чтобы претендовать на высокую зарплату

За самыми высокими цифрами в объявлениях обычно стоят серьезные требования: опыт, узкие технические компетенции, управленческий стаж в строительстве или особые категории удостоверения. В то же время даже без высшего образования, но с опытом и полезными навыками можно рассчитывать на 40–50 тысяч гривен — прежде всего в транспортных и рабочих профессиях. В продажах фиксированной ставки фактически нет: доход зависит от бонусов, количества заказов или выполненной работы.

Искать актуальные предложения работы в Сумах стоит на robota.ua и work.ua, а также в Сумской областной службе занятости и на страницах местных коммунальных предприятий.

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