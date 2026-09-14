Как заряжать смартфон, чтобы долго держал заряд, — вопрос, который волнует большинство владельцев гаджетов: аккумулятор быстро разряжается, а его ёмкость со временем только падает. На самом деле на долговечность батареи влияет не только зарядное устройство, но и время и способ зарядки.

Смартфон может превратиться в «кирпич» из-за неправильного ухода за батареей — чаще всего аккумулятор становится самым слабым местом гаджета: быстро садится и теряет ёмкость. Чтобы этого избежать, стоит знать, как заряжать смартфон, чтобы долго держал заряд.

На долговечность батареи влияет не только зарядное устройство, но и время, когда вы ставите телефон на зарядку.

От чего зависит «здоровье» батареи

Современные смартфоны работают на литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторах. Их ресурс зависит не столько от возраста устройства, сколько от нескольких факторов: количества циклов зарядки, глубины разрядки (полный разряд до 0% особенно вреден), перегрева во время зарядки и длительного пребывания на отметке 100%.

Когда лучше заряжать смартфон — утром или вечером

Оптимальный вариант — днём или рано утром, когда вы можете контролировать процесс. Тогда телефон не остаётся на зарядке на всю ночь, его можно отключить на уровне 80–90%, а риск перегрева батареи снижается.

Ночная зарядка — самая распространённая ошибка: гаджет часами держится на 100%, происходит микроциклическая дозарядка, из-за чего аккумулятор быстрее теряет ёмкость, а в плотном чехле возможен ещё и перегрев.

Как правильно заряжать смартфон

Чтобы батарея служила как можно дольше, стоит соблюдать несколько правил:

не разряжайте гаджет до 0%;

не держите его постоянно на 100%;

используйте оригинальное зарядное устройство;

избегайте перегрева;

не кладите телефон под подушку или одеяло во время зарядки;

при необходимости включайте режим энергосбережения.

Что делать, чтобы батарея служила дольше

Специалисты советуют поддерживать уровень заряда в пределах 20–80%. Такой диапазон значительно продлевает ресурс аккумулятора и уменьшает его износ — поэтому привычка отключать смартфон раньше, чем он достигнет 100%, на самом деле экономит и деньги, и нервы.

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