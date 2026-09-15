С 15 сентября средства за все неиспользованные поездки автоматически вернутся на транспортную карту.

Транспорт в Киеве переходит на новые тарифы, и сегодня, 14 сентября, — последний день, когда пассажиры могут использовать поездки в коммунальном транспорте столицы, купленные еще до повышения цен. С 15 сентября средства за все неиспользованные поездки автоматически вернутся на баланс транспортной карты.

Как сообщает The Village Україна, деньги будут зачисляться по старой стоимости. Например, если на карте осталось десять поездок по 6,5 гривни, на кошелек поступит ровно 65 гривен — та сумма, по которой билеты покупались.

Возвращенные средства можно сразу направить на покупку новых поездок уже по актуальным ценам. Для этого нужно зайти в приложение «Киев Цифровой», открыть раздел «Моя карта», далее — «Мой Кошелек» и выбрать необходимое количество билетов.

Как вернуть деньги за неиспользованные поездки

Владельцам цифровой транспортной карты следует обновить приложение «Киев Цифровой» до последней версии — иначе возврат может не отобразиться. Для физических карт дополнительные действия не нужны: зачисление произойдет автоматически.

Сколько теперь стоит проезд в Киеве

Стоимость проезда в муниципальном транспорте столицы выросла до 30 гривен еще 15 июля. При покупке сразу 50 поездок цена одной составляет 25 гривен, а безлимитный месячный проездной стоит 3656 гривен.

С августа в городе также заработал пересадочный билет за 60 гривен, действующий в течение 90 минут. После изменения коммунальных тарифов частные перевозчики подняли стоимость проезда в маршрутках до 25 гривен.

Напомним, Киевсовет также утвердил тариф на воду — 63,79 гривни за кубометр. Актуальные цены и тарифы для киевлян собраны на отдельной странице «Цены и тарифы» издания kyiv.news.