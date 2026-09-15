За игнорирование повестки в период мобилизации грозит штраф до 25 500 гривен, однако при документально подтвержденных уважительных причинах неявку не наказывают.

Штраф за неявку по повестке в ТЦК может достигать 25 500 гривен, однако при определенных обстоятельствах человека не накажут. Закон четко определяет перечень уважительных причин, по которым неявка считается оправданной.

Игнорировать повестку нельзя — ответственность наступает даже тогда, когда человек «просто не успел». Как объясняет OBOZ.UA, в период военного положения и мобилизации неявку в территориальный центр комплектования без уважительной причины квалифицируют по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Какие штрафы грозят за неявку

Для военнообязанных и резервистов штраф за нарушение законодательства о мобилизации составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Это максимум для граждан — именно такую сумму чаще всего фиксируют в судебных решениях, когда мужчину признают виновным.

Для должностных лиц предприятий, учреждений и органов власти, нарушающих правила учета или мобилизации, наказание строже — от 34 000 до 59 500 гривен. А если нарушение совершено повторно в течение года, штраф для гражданина вырастает до 34 000–51 000 гривен.

Отдельная статья 210 КУоАП касается нарушений правил воинского учета. По ней штрафы меньше — от 3 400 до 5 100 гривен для граждан и от 17 000 до 25 500 гривен для должностных лиц.

Когда неявку считают оправданной

Избежать наказания могут те, у кого есть документально подтвержденные уважительные причины. Закон приводит такой перечень:

болезнь или пребывание на стационарном лечении;

смерть близкого родственника (родителей, жены или мужа, ребенка, родных брата или сестры, деда или бабушки) или близкого человека;

стихийное бедствие, сделавшее невозможной явку;

препятствие на пути или иные обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанный пункт и срок.

Одного объяснения недостаточно. Нужны доказательства: справка от врача, больничный лист, свидетельство о смерти или справка о чрезвычайной ситуации по месту жительства.

Что делать, если не смог прийти по повестке

Если причина действительно уважительная, действуйте так: как можно скорее сообщите в ТЦК об обстоятельствах (по телефону или письменно), соберите подтверждающие документы и явитесь в центр комплектования при первой возможности. Это поможет избежать протокола, а если протокол уже составили — обжаловать его в суде.

Практика показывает: суды нередко становятся на сторону военнообязанного, если тот доказал, что не прибыл из-за болезни, обстрелов или отсутствия сообщения. В таких случаях штраф или решение ТЦК отменяют.

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