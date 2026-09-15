Наполеон — это классический многослойный торт из слоеного теста и заварного крема, который после ночи в холодильнике становится невероятно нежным и сочным.

Быстрый рецепт торта наполеон мы уже публиковали — а классический наполеон требует чуть больше времени, но и результат получается совсем другой. Это многослойный торт из хрустящего слоеного теста и домашнего заварного крема, который после нескольких часов в холодильнике становится мягким, сочным и невероятно нежным.

Главный секрет — не жалеть времени на охлаждение: именно оно позволяет коржам впитать крем и превратиться в тот самый десерт, который хочется есть ложкой.

Ингредиенты для наполеона

Для заварного крема:

8 больших яичных желтков (примерно 112 г);

56 г кукурузного крахмала (примерно 1/2 стакана);

1/2 ч. л. соли;

200 г сахара;

946 мл цельного молока (примерно 4 стакана);

57 г сливочного масла комнатной температуры (4 ст. л.);

4 ч. л. ванильного экстракта;

473 мл сливок для взбивания (примерно 2 стакана).

Для коржей:

2 упаковки слоеного теста по 450 г, размороженные;

пшеничная мука для раскатывания.

Для подачи: свежие ягоды.

Как приготовить наполеон: пошагово

Заварной крем. В большой жаропрочной миске взбейте желтки, крахмал, соль и половину сахара (100 г). В средней кастрюле на среднем огне нагрейте молоко с оставшимся сахаром (100 г), помешивая, пока сахар не растворится и молоко не начнет парить. Постоянно помешивая, влейте половину горячего молока в яичную смесь, затем перелейте все обратно в кастрюлю.

Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не закипит и не загустеет до консистенции пудинга, — это займет 1–2 минуты. Варите, помешивая, еще 1 минуту и снимите с огня. Добавьте масло и ваниль.

По желанию процедите горячий крем через мелкое сито на противень с бортиками. Накройте пищевой пленкой, прижав ее непосредственно к крему, и охладите в холодильнике до полного остывания.

В большой миске взбейте сливки до устойчивых пиков. Холодный крем перемешайте до однородности, вмешайте четверть взбитых сливок, а остальные аккуратно введите лопаткой. Уберите крем в холодильник до сборки.

Слоеные коржи. Разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень пергаментом. Достаньте 1 лист слоеного теста из холодильника, на присыпанной мукой поверхности раскатайте его в квадрат 33×33 см, разрежьте на 2 прямоугольника, переложите на противень и наколите вилкой по всей поверхности.

Выпекайте, перевернув корж на середине времени, до глубокого золотистого цвета и хрусткости — 12–15 минут. Переложите на решетку и полностью остудите. Повторите с оставшимися тремя листами, чтобы получилось 8 прямоугольников.

Сборка. Сложите 7 прямоугольников друг на друга, один отложите. Острым ножом подровняйте края, чтобы коржи были одинаковой формы, и сохраните крошки. Выложите первый корж на блюдо, намажьте примерно 240 мл крема, накройте вторым коржом и повторите. Так соберите 7 слоев, а оставшимся кремом смажьте бока торта.

Накройте торт пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей измельчите отложенный корж в мелкую крошку, смешайте с сохраненными крошками и прижмите к бокам и верху торта. Украсьте свежими ягодами.

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