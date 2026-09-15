Шакшука — это сытное блюдо на одной сковороде из томатов, перца, шпината и яиц. Этот рецепт легче классического, но такой же насыщенный, а яйца получаются нежными, а не пересушенными.

Быстрый рецепт шакшуки от Клопотенко мы уже публиковали — а наша шакшука со шпинатом получается легче и свежее благодаря большому количеству зелени.

Шакшука — это сытный завтрак с Востока: тушёные томаты и перец, в которые прямо на сковороде разбивают яйца. Главное в ней — поймать момент, когда белок уже схватился, а желток остался мягким. Этот рецепт добавляет к классической основе шпинат и свежую зелень, поэтому блюдо получается легче, но таким же ароматным.

Ингредиенты для шакшуки

1 ст. ложка рапсового масла холодного отжима;

1 красная луковица, нарезанная тонкими полукольцами;

1 красный болгарский перец, тонко нарезанный;

1 жёлтый болгарский перец, тонко нарезанный;

3 крупных зубчика чеснока, раздавленных;

1 ч. ложка семян зиры (кумина);

1 ч. ложка измельчённых семян кориандра;

1 ч. ложка с горкой сладкой копчёной паприки;

400 г консервированных томатов черри;

115 г молодого шпината;

4 средних яйца;

½ небольшого пучка кинзы, крупно нарубленной;

½ небольшого пучка укропа, крупно нарубленного.

Как приготовить шакшуку: пошагово

Шаг 1. В большой сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло. Выложите лук и оба вида перца и жарьте на среднем огне 8–10 минут, пока овощи не начнут размягчаться. Добавьте чеснок, зиру, кориандр и паприку и готовьте ещё 1 минуту.

Шаг 2. Влейте томаты, добавьте шпинат и 100 мл воды. Доведите до кипения и готовьте, пока шпинат не завянет, затем уменьшите огонь и тушите без крышки 10 минут. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Сделайте в томатной массе четыре углубления и аккуратно разбейте в каждое по одному яйцу. Накройте сковороду крышкой или фольгой и готовьте на слабом огне 8–10 минут, пока белки только схватятся, а желтки останутся жидкими.

Шаг 4. Снимите крышку, посыпьте блюдо свежей кинзой и укропом и сразу подавайте.

Подавайте блюдо прямо на сковороде — со свежим хлебом или лавашем, которым удобно собирать томатный соус и жидкий желток. По желанию добавьте немного острого соуса или несколько капель лимонного сока.

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