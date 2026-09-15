В Украине меняются правила подтверждения статуса ВПЛ — привычную справку заменит выписка из государственной базы данных. Рассказываем, что нужно знать переселенцам и придётся ли срочно менять документы.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области волнует многих переселенцев, но теперь их ждёт ещё одно изменение: с октября привычную справку ВПЛ заменят другим документом.

С 22 октября 2026 года вступит в силу закон №4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещённых лиц». Согласно ему, основное подтверждение статуса переселенца — выписка из Единой информационной базы данных о ВПЛ, а не привычная бумажная или электронная справка о взятии на учёт.

Что будет вместо справки ВПЛ

Предусмотрено два формата получения выписки равной силы — бумажный и электронный. Оба документа будут иметь полностью идентичные правовые последствия для государственных учреждений, банков и социальных служб. Переселенцы смогут выбирать удобный для себя вариант.

Действующие справки ВПЛ остаются правомерными до 22 октября. Никакого автоматического аннулирования статуса или требования срочной перерегистрации для граждан не предусмотрено. Уполномоченные органы подчёркивают: массово обращаться в ЦНАПы сейчас не нужно.

Изменение формы документа не влияет на назначение или отмену денежной помощи для переселенцев. Вопросы ежемесячных выплат, льгот и других социальных гарантий регулируются отдельными постановлениями правительства и остаются действующими на общих основаниях.

Как работает новый механизм

Сейчас Кабинет Министров прорабатывает практический алгоритм выдачи обновлённой выписки: правительственные нормативно-правовые акты должны быть приведены в соответствие с принятым законом и чётко прописать порядок обращения, формирования и выдачи бумажных и цифровых выписок.

До официальных разъяснений Кабмина об алгоритме получения новых выписок переселенцам советуют сохранять спокойствие, не создавать очередей в госучреждениях и не предпринимать никаких шагов заранее. Переход на выписку — это технический шаг в цифровизации государственных услуг.

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