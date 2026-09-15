Мобилизация продолжается, и мужчины, которые ухаживают за родными, рассчитывают на продление отсрочки без лишних обращений. Однако автоматически ее могут и не продлить — в системе есть конкретные причины, из-за которых основание «исчезает».

Отсрочка от мобилизации по уходу за родными — одна из самых чувствительных оснований, на которую рассчитывают десятки тысяч мужчин. Однако в 2026 году даже наличие действующей отсрочки не гарантирует, что она продлится сама собой.

Более 90% отсрочек уже умеют продлеваться автоматически, сообщало Минобороны. Система проверяет, сохраняется ли основание, и забирает нужную информацию из государственных реестров. Это касается и отсрочек, которые изначально оформлялись как через приложение, так и через ЦНАП.

Почему отсрочку по уходу могут не продлить автоматически

Самая частая причина того, что отсрочку не продлили автоматически, — государственная система не смогла подтвердить основание через реестры. Например, отсутствует РНОКПП, неверно записана фамилия, не внесена информация об инвалидности родственника, браке или ребёнке, или человек ухаживает за другим, но данные об этом так и не попали в «Оберег».

Само наличие бумажного документа не означает, что система его «увидит». Отсрочка по уходу за больным родственником — одна из тех категорий, где основание держится на данных, которые изначально велись в бумажном виде, поэтому сбои случаются чаще всего.

Что делать, если отсрочку не продлили

Сначала выясните, в каком реестре появилась ошибка. Проверьте свой статус в «Резерв+» — там можно нажать кнопку возле имени и обновить документ, чтобы забрать актуальные данные из реестра «Оберег». Если основание подтверждено только на бумаге, а система его не видит, документы подают через ЦНАП.

ЦНАП остаётся основным офлайн-каналом для этого основания: там принимают заявление, и на время его рассмотрения — до двух недель — человека не мобилизуют. ТЦК напрямую такие заявления больше не принимает.

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