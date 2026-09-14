Мобилизация и воинский учёт остаются одними из самых чувствительных тем — немало военнообязанных не знают, даёт ли снятие с учёта право на выезд за границу. Юристы дали чёткий ответ, который обобщил 24 Канал.
Право выехать за границу даёт не сам факт снятия с воинского учёта, а решение военно-врачебной комиссии. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», люди, признанные непригодными к военной службе, могут выехать из Украины при наличии решения ВВК о непригодности.
В то же время сами по себе не являются основаниями для выезда за границу такие обстоятельства:
- наличие рабочей визы страны ЕС;
- снятие с воинского учёта без подтверждения инвалидности или непригодности к службе в военное время по состоянию здоровья;
- отбывание наказания и освобождение из мест лишения свободы;
- право на временное проживание в стране ЕС;
- двойное гражданство.
Кто имеет право на выезд
Юрист Сергей Богун объяснил: мужчины, исключённые из воинского учёта по состоянию здоровья на основании официального постановления ВВК, имеют право покидать территорию Украины, поскольку больше не считаются военнообязанными. Решающим является именно медицинское решение комиссии, а не какой-либо иной статус.
Какие документы взять на границу
Юрист Владислав Дерей перечислил документы, которые стоит иметь при пересечении границы мужчинам, снятым с учёта по состоянию здоровья:
- загранпаспорт;
- военно-учётный документ с отметкой об исключении из воинского учёта;
- свидетельство о болезни от ВВК (желательно) или протокол заседания медиков.
Что делать, если отказали на границе
Если по надуманным причинам не разрешают пересечь границу, требуйте письменный отказ — его оформляют в виде решения. Такое решение можно обжаловать: его может отменить или изменить начальник органа охраны государственной границы либо признать недействительным суд.
Правила пересечения границы периодически меняются. Например, в мае сняли ограничения на выезд для женщин, работающих в органах государственной власти и местного самоуправления, — поэтому большинство женщин сейчас могут свободно пересекать границу Украины.
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