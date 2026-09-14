Мобилизация и выезд за границу — один из самых чувствительных вопросов для военнообязанных мужчин. Юристы объяснили, даёт ли само снятие с воинского учёта право пересечь границу и какие документы понадобятся.

Мобилизация и воинский учёт остаются одними из самых чувствительных тем — немало военнообязанных не знают, даёт ли снятие с учёта право на выезд за границу. Юристы дали чёткий ответ, который обобщил 24 Канал.

Право выехать за границу даёт не сам факт снятия с воинского учёта, а решение военно-врачебной комиссии. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», люди, признанные непригодными к военной службе, могут выехать из Украины при наличии решения ВВК о непригодности.

В то же время сами по себе не являются основаниями для выезда за границу такие обстоятельства:

наличие рабочей визы страны ЕС;

снятие с воинского учёта без подтверждения инвалидности или непригодности к службе в военное время по состоянию здоровья;

отбывание наказания и освобождение из мест лишения свободы;

право на временное проживание в стране ЕС;

двойное гражданство.

Кто имеет право на выезд

Юрист Сергей Богун объяснил: мужчины, исключённые из воинского учёта по состоянию здоровья на основании официального постановления ВВК, имеют право покидать территорию Украины, поскольку больше не считаются военнообязанными. Решающим является именно медицинское решение комиссии, а не какой-либо иной статус.

Какие документы взять на границу

Юрист Владислав Дерей перечислил документы, которые стоит иметь при пересечении границы мужчинам, снятым с учёта по состоянию здоровья:

загранпаспорт;

военно-учётный документ с отметкой об исключении из воинского учёта;

свидетельство о болезни от ВВК (желательно) или протокол заседания медиков.

Что делать, если отказали на границе

Если по надуманным причинам не разрешают пересечь границу, требуйте письменный отказ — его оформляют в виде решения. Такое решение можно обжаловать: его может отменить или изменить начальник органа охраны государственной границы либо признать недействительным суд.

Правила пересечения границы периодически меняются. Например, в мае сняли ограничения на выезд для женщин, работающих в органах государственной власти и местного самоуправления, — поэтому большинство женщин сейчас могут свободно пересекать границу Украины.

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