Запуск 5G в Одессе и расширение покрытия нового поколения держат мобильных операторов в центре внимания. Однако в августе украинцы активнее всего пользовались другой услугой — переносом мобильного номера между операторами. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК), в течение месяца через MNP было перенесено 31 941 номер.

Лидером по количеству новых абонентов стал lifecell — к нему перешли 14 571 абонент со своими номерами. Это почти половина всех переносов за месяц. Вторую позицию занял «Киевстар», который принял 9 429 номеров.

К Vodafone со своими номерами перешли 7 912 абонентов. Значительно меньше переходов пришлось на других операторов: 22 номера получил «Интертелеком» и лишь семь — «ТриМоб».

В то же время по количеству потерянных через MNP номеров лидерами стали Vodafone и «Киевстар». От Vodafone к другим операторам ушли 11 675 абонентов, а «Киевстар» потерял 11 505 номеров. У lifecell количество перенесённых от него номеров составило 8 637.

В итоге за август lifecell получил на 5 934 абонента больше, чем потерял. Это самый большой чистый прирост среди всех мобильных операторов страны.

Что такое MNP и почему украинцы меняют оператора

MNP (Mobile Number Portability) — это услуга, которая позволяет абоненту сменить мобильного оператора, не отказываясь от своего номера телефона. Именно благодаря ей переход в другую компанию не означает потерю привычного номера, которым человек пользуется годами. Абонент получает новую SIM-карту, но сохраняет свой старый номер.

Украинцы всё чаще обращают внимание не только на покрытие, но и на условия обслуживания разных операторов. Как отмечает издание «СтопКор», для новых абонентов компании обычно предлагают более выгодные условия. Поэтому перенос номера часто становится способом получить лучший тариф или больше услуг.

Как перенести номер к другому оператору

Услуга MNP позволяет сменить оператора, не отказываясь от своего номера. Абонент выбирает нового оператора и тариф, после чего ему выдают новую SIM-карту с сохранённым старым номером.

Для новых абонентов компании обычно предлагают более выгодные условия, поэтому перенос номера может стать возможностью улучшить обслуживание. Стоит обратить внимание и на контрактные тарифы, которые нередко дешевле предоплаты: оплачивать их можно в конце месяца или частями, а услуги остаются активными.