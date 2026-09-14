В Немишаеве и соседних селах Киевской области с 1 августа 2026 года действует новый тариф на воду. Жители возмущены изменениями и спрашивают: «За что мы платим?»

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области — далеко не единственная тема, которая сейчас волнует жителей региона. В Немишаеве поводом для возмущения стал новый тариф на воду, вступивший в силу с 1 августа 2026 года.

Изменение коснулось сразу трех населенных пунктов Киевской области — Немишаева, Микуличей и Клавдиево-Тарасова. Речь идет о плате за услуги централизованного водоснабжения, которую начисляют в платежках за каждый потребленный кубометр.

Главный вопрос, который люди адресуют коммунальщикам, сформулирован коротко: «За что мы платим?». Как сообщает «Киевщина 24/7», жители возмущены тем, что в обновленном тарифе непонятно, какую долю составляет собственно стоимость воды, а какую — другие составляющие.

В громаде отмечают, что тариф должен быть прозрачным: люди хотят видеть, сколько стоит очистка, транспортировка и подача воды, а не только общую сумму в счете. Именно отсутствие детализации, по словам местных жителей, и вызвало волну недовольства.

Как проверить свой тариф и куда обращаться

Жителям, которые не согласны с новым тарифом, стоит сначала сверить размер платы с официальным решением органа, который его утвердил. В платежке отдельно должны быть указаны тариф на водоснабжение и тариф на водоотведение.

Если сумма не совпадает или начисления вызывают сомнения, следует обратиться в коммунальное предприятие с письменным заявлением о перерасчете, а в случае бездействия — в Госпродпотребслужбу или в поселковый совет громады. Ответ на обращение должны предоставить в установленный законом срок.

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