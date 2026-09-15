Квашеная капуста готовится без варки — только из белокочанной капусты и соли, но требует нескольких дней ферментации. Результат — сочная домашняя закуска, богатая витамином C, которая отлично сочетается с сосисками и горчицей.

Рецепт квашеной капусты в банке мы уже публиковали — а эта квашеная капуста готовится самым простым классическим способом из сырой капусты и соли. Ферментированный продукт отлично подходит для кишечника и хорошо сочетается с сосисками и горчицей.

Ингредиенты для квашеной капусты

На 4 банки по 450 мл понадобится:

2 кг очень плотной светло-зелёной или белокочанной капусты (без жёстких внешних листьев и кочерыжки);

3 столовые ложки крупной морской соли (или 6 столовых ложек соли-хлопьев);

1 чайная ложка семян тмина;

1 чайная ложка перца горошком.

Как приготовить квашеную капусту: пошагово

Шаг 1. Тщательно вымойте большой таз или миску, затем обдайте кипятком из чайника. Руки и всё, что будет контактировать с капустой, должны быть очень чистыми. Возьмите ёмкость, в которой размягчённая капуста свободно поместится, оставив несколько сантиметров места сверху.

Шаг 2. Тонко нашинкуйте капусту — кухонный комбайн значительно облегчит эту работу. Укладывайте капусту слоями с солью. Массируйте соль в капусту 5 минут, подождите 5 минут и повторите. В результате объём капусты сильно уменьшится, и она окажется в собственном рассоле. Добавьте семена тмина и перец горошком, перемешайте.

Шаг 3. Полностью накройте поверхность капусты пищевой плёнкой, выдавив из-под неё все пузырьки воздуха. Придавите капусту несколькими тяжёлыми тарелками или другим грузом, накрыв как можно большую её часть. Уровень рассола поднимется и немного покроет капусту. Накройте ёмкость и оставьте в тёмном месте при прохладной комнатной температуре (около 18–20 °C) минимум на пять дней. Есть можно уже через пять дней, но для максимального вкуса дайте капусте ферментироваться от 2 до 6 недель (или пока не прекратится бурление).

Шаг 4. Ежедневно проверяйте капусту, выпускайте газы, накопившиеся при брожении, и перемешивайте, чтобы вышли пузырьки. Если сверху появится пена, снимите её, обдайте груз кипятком и замените пищевую плёнку. Внутри капусты должны появляться пузырьки, а на поверхности рассола — немного пены. Важно поддерживать ровную прохладную комнатную температуру: слишком холодно — ферментация займёт больше времени, слишком тепло — капуста может заплесневеть или перебродить.

Шаг 5. Чем дольше ферментируется капуста, тем кислее она становится, поэтому периодически пробуйте её. Когда вкус понравится, переложите её в небольшие стерилизованные банки. В холодильнике квашеная капуста хранится до шести месяцев.

Совет по соли: взвешивайте капусту после очистки, чтобы соблюсти пропорцию 15 г соли на 500 г капусты. Если через 24 часа капуста не покрыта примерно 1 см рассола, добавьте дополнительный рассол — растворите 1 чайную ложку чистой морской соли в 250 мл воды и влейте, чтобы покрыть капусту.

Подавайте квашеную капусту прямо из банки, чтобы сохранить максимум полезных веществ. При нагревании полезные бактерии погибают, но витамины и клетчатка, а также домашний вкус остаются.

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