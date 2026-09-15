Квашена капуста готується без варіння — лише з білоголової капусти та солі, але потребує кількох днів ферментації. Результат — соковита домашня закуска, багата на вітамін C, що чудово смакує із сосисками та гірчицею.

Рецепт квашеної капусти в банці ми вже публікували — а ця квашена капуста готується найпростішим класичним способом зі сирої капусти й солі. Ферментований продукт чудово підходить для кишківника і смакує із сосисками та гірчицею.

Інгредієнти для квашеної капусти

На 4 банки місткістю 450 мл знадобиться:

2 кг дуже щільної світло-зеленої чи білоголової капусти (без твердого зовнішнього листя й качана);

3 столові ложки крупної морської солі (або 6 столових ложок солі-пластівців);

1 чайна ложка насіння кмину;

1 чайна ложка перцю горошком.

Як приготувати квашену капусту: покроково

Крок 1. Ретельно вимийте великий таз або миску, потім обдайте окропом із чайника. Руки та все, що контактуватиме з капустою, мають бути дуже чистими. Беріть посудину, в якій розм'якшена капуста вільно поміститься, залишивши кілька сантиметрів місця зверху.

Крок 2. Тонко нашаткуйте капусту — кухонний комбайн значно полегшить цю роботу. Шарами викладайте капусту із сіллю. Масажуйте сіль у капусту 5 хвилин, зачекайте 5 хвилин і повторіть. У результаті об'єм капусти сильно зменшиться, а сама вона опиниться у власному розсолі. Додайте насіння кмину та перець горошком і перемішайте.

Крок 3. Повністю накрийте поверхню капусти харчовою плівкою, вичавивши з-під неї всі бульбашки повітря. Притисніть капусту кількома важкими тарілками або іншим вантажем, накривши якомога більшу її частину. Рівень розсолу підніметься й трохи покриє капусту. Накрийте посудину та залиште в темному місці за прохолодної кімнатної температури (близько 18–20 °C) щонайменше на п'ять днів. Їсти можна вже за п'ять днів, але для максимального смаку дайте капусті ферментуватися від 2 до 6 тижнів (або доки не припиниться бурління).

Крок 4. Щодня перевіряйте капусту, випускайте гази, що накопичилися під час бродіння, і перемішуйте, щоб вийшли бульбашки. Якщо зверху з'явиться піна, зніміть її, обдайте вантаж окропом і замініть харчову плівку. Усередині капусти мають з'являтися бульбашки, а на поверхні розсолу — трохи піни. Важливо тримати стабільну прохолодну кімнатну температуру: занадто холодно — ферментація триватиме довше, занадто тепло — капуста може запліснявіти чи перебродити.

Крок 5. Що довше ферментується капуста, то кислішою вона стає, тож періодично куштуйте її. Коли смак вам сподобається, перекладіть її в менші стерилізовані банки. У холодильнику квашена капуста зберігається до шести місяців.

Порада щодо солі: зважуйте капусту після очищення, щоб дотримати пропорції 15 г солі на 500 г капусти. Якщо через 24 години капуста не покрита приблизно 1 см розсолу, додайте додатковий розсіл — розчиніть 1 чайну ложку чистої морської солі у 250 мл води і влийте, щоб покрити капусту.

Подавайте квашену капусту прямо з банки, щоб зберегти максимум корисних речовин. Під час нагрівання корисні бактерії гинуть, але вітаміни й клітковина, а також домашній смак залишаються.

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