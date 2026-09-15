Печеня з картоплі та бекону — це простий і ситний гарнір, у якому картопля насичується маслом і ароматом бекону прямо під час запікання. Хрустка солона шкірочка та ніжна кремова серединка роблять її вдалою стравою для сімейної вечері.

Рецепт запеченої картоплі з лимоном ми вже публікували — а печеня з картоплі та бекону готується зовсім інакше: начинку кладуть не зверху, а всередину кожної картоплини. Саме тому вся страва виходить ароматною й насиченою, хоч і складається з найпростіших продуктів.

Цю печеню ще жартома називають «українськими макаронами»: у розрізі картоплини з беконом і маслом дуже нагадують цей десерт. У традиційному варіанті всередину раніше клали шматочок сала, тож спосіб приготування перевірений поколіннями, а смак справді домашній.

Інгредієнти для печені з картоплею та беконом

12 невеликих або середніх картоплин (приблизно 1,3–1,4 кг), шириною близько 5 см — червоні чи білі;

60 мл оливкової олії (не екстра вірджин);

1,5–2 чайні ложки солі (можна морську) або до смаку;

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

4 смужки бекону, розрізані навпіл;

60 г солоного вершкового масла (4 столові ложки, нарізані на 12 шматочків);

свіжа петрушка для прикраси — за бажанням.

Щоб легше було прибрати деко, рекомендується застелити його фольгою.

Як приготувати печеню з картоплею та беконом: покроково

Розігрійте духовку до 200 °C. Картоплю ретельно вимийте та обсушіть. Надріжте кожну картоплину майже до кінця, але так, щоб половинки залишилися з'єднаними між собою. Щоб картопля не перекидалася, покладіть її на бік і ріжте паралельно столу.

У кожен надріз вкладіть шматочок бекону та скибочку масла. Зручніше засунути їх одночасно, склавши разом. Потім змастіть картоплини оливковою олією та щедро посипте сіллю й перцем. Переверніть і повторіть із другого боку.

Викладіть картоплини на деко з бортиками та запікайте при 200 °C протягом 30 хвилин. Потім переверніть їх щипцями та запікайте ще 30 хвилин — або доти, поки ніж легко входить у картоплю.

За бажанням присипте готову печеню дрібно нарубаною петрушкою та одразу подавайте, насолоджуючись кожною скибкою хрусткої скоринки.

Печеня краще запікається, коли картоплини не торкаються одна одної на деко — залишайте між ними невеликі проміжки для рівномірного рум'янення. Подавайте гарнір гарячим, поєднуйте з м'ясом або подавайте як самостійну страву.

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